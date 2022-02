¿Por qué Donald Trump está lanzando su propio sitio web social?

Octubre de 2021 Página de preinscripción de la “Comunidad verdadera”. Chris Telmas / AFP

Después de muchos retrasos, la red social de Donald Trump pasó a llamarse “Truth Social” (que se puede traducir como “True Network”), y con alguna dificultad – Lunes 21 de febrero. Inspirada en Twitter, la red social utiliza la tecnología de Mastodon como alternativa gratuita a la red social americana. Publicado por primera vez en la App Store, la red es imprescindible “Completamente funcional” A finales de marzo, Según Devin Nunes, jefe de Trump Media & Technology Group (TMTG)La empresa que diseña la nueva red.

La historia de Truth Social es una historia de venganza por encima de todo. El 8 de enero de 2021, Donald Trump ha sido baneado de por vida de Twitter, por publicar varios mensajes promocionando a los rebeldes que atacaron el Capitolio el 6 de enero. El presidente saliente está enojado: usuario obligado de Twitter, que podía publicar decenas de mensajes al día durante su mandato, ahora ha perdido su red social favorita.

El expresidente estadounidense, que durante años ha denunciado sistemáticamente la supuesta “censura” de las principales redes sociales estadounidenses contra sus seguidores, se ha basado en repetidas ocasiones en su expulsión de Twitter y Facebook para lanzar el primer servicio “alternativo”. A principios de mayo, su grupo se lanzó desde el escritorio de Donald Trump, en el que publicó mensajes breves. En su momento, el equipo de Trump se aseguró de poder registrarse allí rápidamente, publicando noticias y comentarios… en definitiva, que se trataba de una red social real. Pero tras un mes de acción, el escritorio de Donald Trump se cerró con indiferencia por el bajísimo número de visitas.

Seis meses después, en octubre, Donald Trump Anunció el próximo lanzamiento Al cambiar de sitio -de la comunidad real- el expresidente no perdió el sabor de las palabras escritas en todos los sombreros. Se creó un sitio “Hablar en contra de la tiranía de la gran tecnología” Y “Dale voz a todos”. “Todo el mundo me pregunta por qué nadie se opone a la gran tecnología”.Escribió en un comunicado de prensa. “¡Bueno, eso es lo que haremos pronto!” ⁇ Pero el plan se retrasa en el cronograma: una primera fecha de lanzamiento en noviembre, rápidamente aplazada a “principios de 2022”.

Financiamiento masivo

Si el escenario aún no está listo, detrás de escena, Donald Trump y su equipo están ocupados firmando asociaciones. Rumble, una plataforma de video de autofacturación ilimitada como alternativa a YouTube, ofrece la tecnología para transmitir videos en el servicio. Después de todo, TMTG pudo recaudar sumas significativas: después de un comienzo difícil, la empresa, junto Compañía de adquisición de propósito especial (SPAC, la cáscara vacía que permite agilizar el proceso de salida a bolsa) logró recaudar 300 millones de dólares, incluida una subsidiaria del banco de inversión JPMorgan, incluidos grandes nombres del sector financiero en los Estados Unidos. La federación recaudó $ 1 mil millones adicionales en la fusión Compromisos financierosPero estas sumas solo se pagarán si se verifica el acuerdo de fusión que investigan los reguladores estadounidenses.

Estos eventos para recaudar fondos ofrecen una importante ventaja competitiva a Truth Social, mientras que la cantidad de redes sociales “alternativas” o “sin censura” que atraen el apoyo de expresidentes y activistas de extrema derecha ha aumentado en los últimos tres años. El trío de Gab, Parler y Gettr buscan ganar un lugar competitivo en la red social líder de la derecha estadounidense. Aunque estos sitios se benefician de la llegada de nuevas publicaciones después de que Donald Trump fuera expulsado de Facebook y Twitter, no tienen una comunidad real ni presencia de Donald Trump. Incluso en el caso del salón, todos intentaron reservarle una cuenta específica, prometiéndole una gran visibilidad y trayendo al expresidente a su red. 40% de las acciones de la empresa. Las negociaciones no son fructíferas en absoluto. La ex primera dama Melania Trump Aunque abre una cuenta.

Las redes extremadamente politizadas solo interesan a los familiares porque ya han predicado a los creyentes.

Considerando Casi todos los expertos, Politólogos, sociólogos o economistas, las redes sociales “militantes” se destruyen estructuralmente, en el peor de los casos, fracasando, en el mejor, llegando al techo muy rápidamente. Casi todos los usuarios prefieren usar una sola red social y todos sus círculos sociales se pueden encontrar allí. Incluso desde un punto de vista puramente militante, las redes radicalmente politizadas solo interesan a los familiares porque ya enseñan a los que creen.

Todos estos sitios competidores han enfrentado desafíos similares en los últimos tres años. Su falta de moderación o insuficiencia ha llevado a algunos proveedores de servicios tecnológicos a cortar el acceso a ellos: Gab Microsoft ha perdido su contrato con Azurey se habló Eliminado de las tiendas de aplicaciones De Apple y Google. Todos han experimentado contratiempos técnicos y hackeos más o menos severos; Gettr se ha convertido Ocupado por noticias contaminantes, Y las contraseñas de Gab fueron pirateadas. Parte de la dificultad en el reclutamiento para estas plataformas de azufre a veces se manifiesta por desacuerdos internos: fines de diciembre, Todo el equipo de seguridad de TI de Gettr eliminadoY las razones de este terrible final no están muy claras.

De cara a 2024

Lanzó una red social completa, Tenga en cuenta la audiencia estadounidenseLadrillo extra en la nueva campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2024. Sin las redes que usó ampliamente para hacer campaña y dictar la agenda mediática en 2016, el expresidente no habría ocultado su intención de postularse nuevamente.

Su último mensaje público fue publicado el 4 de febrero, que tomó la forma de un boletín dedicado a él. Canadiense “Convoy de la Independencia”Estuvo bloqueado durante más de tres semanas. Center en Ottawa, la capital de Canadá. Firmado como director ejecutivo de DMDG. Trump, expresa sus habituales críticas contra “Auditoría” Según él, el ejercicio se hizo a través de Facebook y Twitter, y la caravana quedó encantada. “Me estoy preparando para venir a Washington para oponerme a las reglas absurdas que Biden creó contra el gobierno”. No hubo protestas importantes relacionadas con el movimiento en la capital estadounidense. El sabor potencial de sus futuros mensajes fue calificado como la “verdadera comunidad”.