“Poica Irregular”, esta serpiente de la isla de Guam caza con un lazo

LLa ciencia avanza de una manera a menudo horrible, a veces accidental. Un equipo americano tiene un feliz compromiso. Ha enriquecido la colección de patrones de locomoción de serpientes congeladas desde 1930 de una manera maravillosa y afortunada. Figura auxiliar, para trepar árboles y saltar a nidos de pájaros, Poica irregular Utilizó una técnica hasta ahora desconocida, a la que llamó “laso”. Sus hallazgos se hicieron públicos en una revisión el lunes 11 de enero. Biología actual.

Nada podría haber convertido a Julie Savitz en herpetóloga. El interés de una bióloga de la Universidad Estatal de Colorado la llevó claramente a las criaturas voladoras y cantantes. Pero en la década de 1980, cuando comenzó un estudio sobre la desaparición de aves nativas de Guam, el principal culpable fue la poderosa serpiente, que se introdujo en la isla del Pacífico estadounidense en la década de 1940 y principios de la de 1950.

Muchos mareos

Desde entonces, la presión que mantiene el cazador no ha dejado de crecer. Guam tiene solo dos especies de aves que pertenecen a los bosques de la isla. El descubrimiento se produjo cuando uno de ellos intentaba proteger una tienda de Micronesia.

La serpiente forma una especie de lazo con su cuerpo y se retuerce para trepar por el poste. Julie Savit y A.L.

Savitz y sus colegas Thomas Shebert y Bruce Jane habían instalado refugios para pájaros sobre viejos postes protectores de metal grueso y sofisticado. Para monitorear la caza nocturna, agregaron cámaras. “Pasamos cuatro horas mirando fotografías cuando de repente vimos una especie de lazo con su cuerpo alrededor del cilindro y moviéndose para trepar. Dice Seabert. Atónitos, lo vimos quince veces consecutivas. No se parecía a nada conocido. “

De hecho, las serpientes usan cuatro estilos: lineal (que es la piel en movimiento), irregular (o serpiente, el más popular), desenrollado (el animal se inclina de derecha a izquierda a medida que avanza), o incluso el acordeón, en particular. Trepar a los árboles. Este último método requiere la superficie y la superficie que rodea la parte posterior del cuerpo: el animal luego progresa acercando los anillos.

Ajuste de bloqueo

Corregido en 1930, el vocabulario no ha cambiado desde entonces. Los investigadores complementaron su conocimiento de los cuatro lugares según especies, medio ambiente y objetivos. Pero nada realmente nuevo. Uno solo puede imaginarse la sorpresa de los investigadores. Como advertencia, Bruce Jane está de acuerdo en que no todas las 3.500 especies de serpientes enumeradas son bien conocidas y que otras pueden usar la misma técnica. Pero si este descubrimiento ocurre Poyka es irregular; No fue una coincidencia. “Son especialmente buenos para levantarse en cualquier lugar, Julie Savitz explica. Un poco de protuberancia se convertirá en una trampa para ellos. Se las arreglan para pasar a través de agujeros en el dosel y pueden elevarse verticalmente hasta dos tercios de la altura. “ Sin duda, los cazadores, se decía que eran príncipes del acordeón. Ahora son los reyes de Lasso.

