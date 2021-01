Plazo legal para el aborto: “2000 mujeres viajan al extranjero cada año para abortar”

Esto es lo que pasa 20 Enero en el senado ?

Lawrence Rossinol. Este miércoles, el proyecto de ley será examinado y probablemente rechazado, pero podría volver a la legislatura. Este es el objetivo: la lanzadera parlamentaria debe construirse para que tenga éxito. Lamento que la mayoría de derecha en el Senado ya haya optado por rechazarlo, pero esta elección permitirá que el discurso sea devuelto a la Asamblea, donde un comité lo retirará.

¿Eres optimista? ?

En la Asamblea Nacional, el Comité Socialista quiere tomar esto como un “lugar importante” en febrero, cuando Christoph Kostner (Nota del editor: como presidente del Comité LREM en la Legislatura) anunció que le gustaría hacerlo. Cuando esta propuesta fue votada dos veces en la Asamblea Nacional, quedó claro que desafiaríamos nuevamente al gobierno sobre la voluntad del Parlamento. No puede interponerse en el camino.

El 8 de octubre, los delegados aprobaron una extensión del período de aborto, que se incrementó de 12 a 14 semanas de gestación. LP / Philip de Bowlbickett

Por qué debería ampliarse el período de aborto ?

Se estima que unas 2.000 mujeres viajan al extranjero cada año para tener un aborto más allá de las 12 semanas. Es una hipocresía obsesiva confiar en los vecinos para que hagan lo que no queremos hacer. Debido a que las mujeres no cumplieron con la fecha límite, no identificamos adecuadamente el número de embarazos a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son sus reglas y el futuro de estos niños? No sabemos. Muchos países como España, Holanda o Reino Unido ya lo están haciendo y esta ampliación de tiempo no es atrevida. READ Extrañas señales de radio de Proxima Centauri, la estrella más cercana del sistema solar. Puede pertenecer a extraterrestres

¿Qué es el bloqueo en Francia? ?

Quienes se oponen a esta BPL creen que será suficiente para facilitar el acceso a la anticoncepción, pero siempre habrá mujeres que lleguen tarde. No por negligencia. Tenga en cuenta que las tres cuartas partes de los abortos se realizan en mujeres que participan en la anticoncepción. Estos durarán mucho tiempo porque dependen de la anticoncepción.

El texto también prevé la eliminación de la categoría de conciencia dual para los médicos específicos del aborto …

Al contrario de lo que dicen los opositores, este despido no obligará a los médicos que no quieran abortar. Para ello, pueden utilizar la sección de conciencia pública existente para todos los cuidadores. ¿Se tarda un segundo en realizar un aborto, de lo contrario no significa que no sea ningún otro procedimiento médico?

¿Por qué, 46 años después de la llamada ley del aborto, siguen calientes los debates en torno a este tema? ?

Durante mucho tiempo he creído que el derecho al aborto no es consensual. Sus oponentes son muy pocos, completamente ajenos a las ideas francesas, pero siempre muy activos. En 2018, no debemos olvidar que Bertrand de Rochambo, presidente de la Unión Nacional de Ginecólogos (Nota del editor: Syncoff), nos explicó que el aborto es un “asesinato”. Esto es ideológico. Mira lo que está pasando en Polonia, Argentina o Malta, lo vemos en todas partes como hostil porque hay algo que es inaceptable para algunos grupos de pensamiento: las mujeres pueden disponer de su propio físico. Esto pone a miles de personas en las calles para protegerlo. READ Ulf Danielsson aborda grandes problemas

Ha creado una agencia de salud sexual y reproductiva a principios de PPL. Por qué ?