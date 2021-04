Philip Etzepest, el 6 de diciembre de 2019, en su prensa en “Le Quadrium Mur” en Burdeos. – Michael Posredon / 20 minutos



Philippe Etsebest ha exigido más de dos millones de euros por un vecino que se niega a su plan de restauración en el distrito de Chartreuse.

Teniendo en cuenta que la citación tenía por objeto presionar al vecino, éste retiró su solicitud de anulación de los permisos de obra, el tribunal destituyó al jefe de prensa de Burdeos y consideró que había causado daño moral a su adversario.

El expediente sobre las calificaciones aún está sin resolver, lo que permite a Philip Etsebest continuar el trabajo de su futuro restaurante de Burdeos.

Exigió a su vecino 369.000 euros por “ayuda equivocada” y más de 1,7 millones de euros. [s] Estamos planeando bienes raíces ”. También hubo una demanda de 80.000 euros por daños a la película, que totalizaron casi 2,2 millones de euros. Tribunal Judicial de Porto No solo fue rechazado

Philip Etsebest Sus demandas, pero lo condenó a cambio.

Daño moral Él mismo acosó a su vecino, provocando 20.000 euros en daños y 5.000 euros en gastos prácticos.

El caso, derivado de una disputa entre Philip Etsebest y su vecino en el contexto de la construcción de su nuevo restaurante en el distrito Chartreuse de Portsmouth, está sujeto a la sentencia de la Séptima Sala Civil del Tribunal Judicial en abril. 13.

Edificio Philip Etsebestin en reconstrucción, Rour Road en el distrito de Sartrens en Burdeos – Michael Posreden / 20 minutos

Que en este juicio 20 minutos Obtenido, Philip Esebestin SCI Chartrans, Permiso de construcción para rehabilitación en una carretera de construcción el 16 de marzo de 2018

Burdeos, “Tienda de abarrotes, salón de té, comedor al aire libre y un lindo restaurante, hospedaje oficial y cuartos de almacenamiento. Christoph Sylhet, propietario de un apartamento vecino, entró

Tribunal Administrativo Para cancelar este permiso de construcción es el 18 de noviembre de 2018. El comienzo de un grave conflicto judicial entre los dos, aún no ha terminado.

Pídales que dejen de tomar medidas.

Al quejarse de la “falsedad de estos remedios”, SCI Sartons de Philip Etsebest capturó al tribunal el 27 de febrero de 2019, en un caso de “acción de compensación” contra Christoph Soylet. Al mismo tiempo, la controversia en torno al permiso de construcción del jefe de medios de Oporto, el primero cancelado y el segundo suspendido después de ser atacado nuevamente por Christophe Soylet, continuó, aún no finalizado porque aún se espera el resultado reservado.

La decisión sobre la elegibilidad aún no se ha tomado, y Philip Etsebest ha pedido al tribunal que deje de juzgar esta “forma incorrecta” del caso, y agregó que sus acciones actuales “aumentan su daño, que está sujeto a renovación.

El vecino de Philip Etsebest “no mostró falta de sabiduría”

Según el tribunal, “Sr. No sigue el hecho de que Sylhet compitió incorrectamente. Por lo tanto, se consideró irrazonable que “el vecino de Philip Etsebest” ejerciera su derecho a acceder a un juez, proporcionando así pruebas de intención maliciosa o daño al SCI. 2) Todas sus reclamaciones serán desestimadas. “

En respuesta, el abogado de Christoph Soyle M ° Thomas Riviere exigió hasta 80.000 euros en concepto de daños y perjuicios por el daño moral de su cliente. Este último se considera víctima de una mala conducta por parte de los fueros del SCI “que la citación tenía por objeto presionarlo para que retire las solicitudes de revocación de licencias”.

De hecho, el tribunal dictaminó que “la cantidad de dichas cantidades, es decir, 2.192.802,25 euros, que había atraído al señor Soylet, amenazaba con morir y al menos soportar el peso de un veredicto por competencia”.

“Una maniobra para amenazar a mi cliente”

El tribunal concluyó que “al iniciar esta acción en condiciones cronológicas por tal monto, SCI Chartres buscó la opción de retirar la apelación ante el Juez Ejecutivo en lugar de una indemnización por daños futuros e inciertos”. Considera que “SCI Charters cometió un error, que le provocó un daño moral por la ansiedad que experimentó el señor Soyle”, y condena a SCI Charters por 20.000 euros “por dañar y mostrar interés en perder su prejuicio moral”.

Persona de contacto 20 minutosThomas Rivier, abogado de Christophe Cylet, considera que la acción de Philip Etsebest es una “maniobra de terrorismo” [s]En el cliente, y rechazar su ayuda. “

“Numerosas irregularidades en las normas de planificación urbana local”

“Las consecuencias de las prácticas iniciadas por Philip Etsebest le costarán más de lo que mi cliente le pidió al inicio del caso [soit 130.000 euros]Por los daños causados ​​por la percepción de su restaurante, aún considera el abogado. Puede que simplemente haya compensado este daño, o puede haber comprado el apartamento de uno de mis clientes que visitó. “

Christophe Sylate había cancelado la venta de su apartamento en 2018 debido al plan de restauración de Philip Etsebest. Luego examinó el permiso de construcción y señaló que “los elementos de las elevaciones traseras, la construcción de una terraza, de hecho crearían una molestia grave e involucrarían una serie de irregularidades en las disposiciones del plan local del plan de la ciudad que protegería este sector. “.

Philip Etsebest, a quien se contactó varias veces este viernes, no respondió a nuestras solicitudes. Ha sido denunciado varias veces en los últimos meses Una “persecución” En su contra, en particular, insiste en que su permiso de construcción fue verificado por tres comités municipales diferentes, y que la azotea popular, originalmente prevista, ya no aparecerá en el nuevo permiso de construcción. También advirtió que su plan no sería abandonado y que su trabajo podría continuar, con un veredicto final sobre el fondo del caso pendiente.

