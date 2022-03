Periodista ruso multado por sostener pancarta anticonflicto durante transmisión de noticias

El 15 de marzo de 2022, Marina Ovsyanikova fue multada con 30.000 rublos (247 euros) por violar las leyes antigubernamentales de Moscú. AFP

Un tribunal de Moscú multó el martes (15 de marzo) a Marina Ovsyanikova, empleada de un canal de televisión ruso. Quien estalló en un noticiero pro-Kremlin el lunes condenando el ataque en UcraniaSin encarcelarlo.

A «Delito Administrativo»METROMe Según la periodista de la Agencia France-Presse que estaba siendo investigada, Ovsyanikova tendrá que pagar una multa de 30.000 rublos (unos 250 euros al cambio actual).

«Mi vida ha cambiado mucho, es seguro. Me alegro de haber expresado lo que pensaba. Lo más importante es que ahora hay una nueva tendencia: otros periodistas me siguen».Dijo la Sra.Me Ovsyanikova después del juicio.

Más tarde le dijo a los periodistas en una breve declaración que quería estar por encima de todo. «Relajarse» Después de esta prueba «Muy dificil».

“Son los días más duros de mi vida, pasé casi dos días sin dormir, el juicio duró catorce horas. No tenía derecho a hablar con mis familiares ni ayuda legal, por eso estaba en una situación muy difícil. Hoy tengo que descansar».

Macron está dispuesto a brindar «seguridad» al periodista

El lunes por la noche, en el canal Pervi Canal, Marina Ovsyanikova se hizo un nombre en el informativo más visto de Rusia, con el símbolo de criticar y condenar la acción militar de Moscú en Ucrania. «Campaña» Medios controlados por el gobierno.

En el contexto de la represión despiadada de cualquier voz crítica en Rusia, las imágenes de este gesto dieron la vuelta al mundo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que está listo para cumplir «Una garantia» M. a la EmbajadaMe Ovsyanikova, en la embajada o dándole asilo.

Aunque fue puesto en libertad el martes, enfrenta cargos penales que aún se castigan con severas penas de prisión. La audiencia del martes se llevó a cabo en la transmisión del Sr. Pervi Kanal. Ovsyanikova no participó directamente en la operación, pero al mismo tiempo difundió un video en Internet condenando la entrada de tropas rusas en Ucrania. Su abogado dijo a la AFP que temía que lo juzgaran para que lo dejaran en libertad.«Desinformación» El delito se castiga con pena de prisión de un máximo de quince años en el ejército ruso.