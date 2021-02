Pele palabras conmovedoras a Maradona -.

Su “mejor amigo” Diego Armando Maradona, fallecido hace siete días, era “incomparablemente” una verdadera leyenda “, dijo el miércoles el exfutbolista brasileño Edson Arantes du Nacimento ‘Pele’.

Pelé rechazó las comparaciones con el astro argentino y reconoció su amor por “El Pibe de Oro”.

“A mucha gente le ha encantado compararnos con toda su vida. Eres un genio que ha encantado al mundo. Un mago con una pelota a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre serás el mejor amigo, con mejor corazón “, dijo Peele, de 80 años.

“Hoy sé que el mundo será un lugar mejor si empezamos a compararnos cada vez menos. Entonces, quiero decirte que eres incomparable”, concluyó.

Pelé y Maradona no estuvieron de acuerdo en el campo, pero tuvieron competencia mediática durante décadas.

En 2010, la leyenda de la vida de Santos y el Cosmos llegó a decir que Maradona “aceptó” cuando era entrenador de Argentina porque “necesitaba trabajo y dinero”.

El cantante italiano criticó la detallada información obtenida sobre la muerte del futbolista argentino.

El exjugador de Boca Juniors, Barcelona y Napoli respondió posteriormente que “volverían al museo”, aunque en los últimos años han mostrado admiración y cariño mutuo.

Sin embargo, en esta nueva entrega, Ballet quiso enterrar la imagen del conflicto con “El Belusa”.

“Tu vida está marcada por la honestidad. Siempre has declarado tu amor y dolor a los cuatro vientos. Esta forma particular nos enseña muchas veces que debemos amar y decir ‘te amo’. No permito que te vayas tan rápido, por eso te escribo: “Te quiero, Diego”, dijo Pelé.

Como ya había hecho el día de la muerte del ídolo argentino, les agradeció todo lo vivido y prometió juntos, “un día, en el paraíso”, que “jugarían juntos” como equipo.

“Esta es la primera vez que voy a patear al aire sin celebrar un gol, pero les voy a dar otro abrazo”, concluyó.

Maradona murió de un infarto el pasado miércoles a los 60 años en una casa de Buenos Aires de Tigre, donde se recuperaba de una operación reciente en la que padecía un hematoma subdural.