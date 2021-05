Paul Rickard: ¡Uno más para las carreras de GPS con Porsche!

Teniendo en cuenta la primera parte de la carrera de 1000 km en Paul Ricard, esperábamos una victoria de Lamborghini, pero finalmente el Porsche 911 GT3R / GPX Racing de Matthew Zaminet, Earl Bomber y Matt Campbell obtuvieron nuevas victorias en Fanatek GT World 24 Hours Euro The spa will be operado por AWS después de 2019. Sexta victoria en once carreras para un Porsche 911 GT3R. El Mark Two alemán va tras la victoria de Dynamic Motorsport en Monza el mes pasado.

GPX Racing en Paul Ricard hizo una copia perfecta. Los tres pilotos ejecutaron sus contratos de la mejor manera posible con Campbell, Jaminet y Bomber. El equipo técnico liderado por el ART Grand Prix tuvo la carrera correcta. Una verdadera victoria de equipo para GPX Racing. Cuando Matt Campbell vio la salida del Lamborghini / Orange 1 FFF Racing Team de Marco Mabelli, la ventaja cambió 40 minutos desde la bandera marcada. Sin embargo, los italianos intentaron resistir. Porsche y Lamborghini entraron en contacto (incidente de carrera) y recuperaron el liderazgo en los derechos duales de Mabelli Fouset.

En la siguiente vuelta, el Audi R8 LMS GT3 / Trice WRT de Trident tomó una ventaja de 5.9 carreras al final del último minuto sobre los imperialistas Charles Verts y Kelvin van der Linde. La regla número 1 nunca debe proporcionar un campo milimétrico al tríceps. Bélgica terminó segundo en la última vuelta. El trío Lamborghini / Orange 1 FFF Racing Team tuvo que subir al tercer lugar después de terminar finalmente en el puesto 161 en 182 vueltas.

Sin embargo, fueron Antonio Fuco, Ferrari 488 GT3 / Iron Links de Kalam Ild y David Reagan quienes cortaron el tablero de ajedrez en el segundo lugar, pero el equipo fue multado con 10 segundos por el problema de interferencia en la última parada. El parachoques trasero del # 71 finalmente terminó quinto detrás del otro Ferrari / Iron Lynx de Pierre Guy / Ledoger / Nielsen.

El equipo Mercedes-AMG GT3 / AKA-ASP de Marcello / Koun Nan / Juncadella ocupa el sexto lugar sobre los ganadores de Monza Angelheart / Cairoly / Butler’s Porsche 911 GT3R / Dynamic Motorsport.

Dos BMW M6 GT3 / Vulcanhorst Motorsports han ocupado durante mucho tiempo el primer billete octavo y noveno. Pittard / van der Linde / Whitman # 34 perdieron tiempo en su última parada.

Solo hubo una neutralización en la carrera de 6 horas después de la parada redonda del desempeño del Mercedes-AMG GT3 / Gatspeed. La carrera del Mercedes-AMG GT3 no dejó muchos (demasiados) pegadores. Equipo de carreras de Hoft (abril / Engel / Estolas) Falta de plaga. Emil Frey Racing también se sintió decepcionado al ver caer sus dos Lamborghini Hurricane GT3 en Pro.

El equipo Mercedes-AMG GT3 / Akka-ASP de Simon Cassatt, Thomas Trudeau y Konstantin Tereshenko, como el trío, gana la plata después de una carrera muy decidida. Dos Lamborghini Hurricane GT3 completan la etapa con el equipo Emil Frey Racing y Crosser Racing.

En la clase Pro-Am, Hiroshi Hamaguchi y Bill Keane, un equipo de dos hombres en Paul Ricard, tomaron la delantera, pero el Lamborghini Hurricane GT3 / Orange 1 FFF Racing Team fue multado con 5s por contactar al tándem. Debemos rendir homenaje a la excelente condición de los japoneses que completaron más de 3 horas en los ríos. Ferrari 488 GT3 / Sky Tempesta Racing de Chris Frock, Eddie Sewer y Jonathan Hui con 33 puntos para la victoria Pro-Amil

La próxima reunión será a finales de julio en un spa total de 24 horas …