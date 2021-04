Pascal Obispo saca violentamente a Fabián Legovre, quien le da el dedo medio …

Pascal Obispo es parte de una generación de cantantes. Podemos esperar ingenuamente que esté de acuerdo con el discurso de este “viejo apuesto” que cree que solo las verdaderas estrellas de la canción deberían tener el físico adecuado. ¡Pero no! Pascal Obispo no puede permitir comentarios hechos por Fabian Lesuer. Critica a muchos artistas y no valida su apariencia como si tuvieran el criterio y la brújula adecuados para determinar qué vende discos y revistas. Afortunadamente, nadie escucha música porque el artista es físicamente de su agrado. Sin orejas a orejas en noticias recientes. Pero Fabian Lesuvre cree firmemente en lo que dice y lo expresa expresando descontento. Así que Pascal Obispo lo dejaba caer en una publicación de Instagram, pero se encontraba “vomitando”;

Babel Obispo se une a Fabian Lesuvre y sus indecentes palabras como artistas de demolición

Fabian Lesuvre es un escritor especializado en composición de canciones en francés. En radio o televisión, está en el panorama mediático francés para expresar su opinión como experto. Autor, también comparte su opinión en libros especiales. Desde 2016, el público puede verlo en el C8, no lejos de Cyril Hanoun. En DBMP, Es uno de los columnistas ocasionales. Especialmente en Europa 1, es decir Autor. Pero dado que el asunto tiene menos de una semana, Fabian Leswear es una obviedad en las ondas de radio.

De hecho, fue entrevistado en la radio web Independent Arts-Mada e hizo comentarios absolutamente impactantes. Según él, los artistas tienen que ser muy bonitos para vender. El talento parece ser secundario y debería funcionar a la sombra de personalidades atractivas. Muchos artistas permiten que se haga cargo de su cargo, y una joven llamada Hoshi lo describe como intimidante. Reitera que nadie puede colgar su cartel en su habitación. Al día siguiente de esta entrevista, Fabian Lesuvre fue suspendido de su puesto en Europa 1.

La web está enojada por su vergonzoso discurso. Figuras públicas y anónimas están publicando este mensaje, señalando que les gusta el póster de Hoshi en sus habitaciones. Pascal Obispo fue una de las cien voces que silenciaron a este historiador y le hicieron darse cuenta del grave problema en estas. Acerca de. Es vergonzoso y repugnante criticar a la gente de esta manera. También algunas reacciones para ver. Todas las personalidades y personas anónimas que levantan sus escudos para proteger a Hoshi y silenciar a este personaje no tienen originalidad ni imaginación para que él sienta su calvicie.

Este tipo de charla desaparece y los artistas se defienden con la ayuda del público.

Hoshi no esperó a que este grito de salvación se volviera violento en palabras del ex escritor. DBMP. De hecho, ella dijo que estaba “vomitando” y todos los que estaban detrás de ella la siguieron.

Sí, ¿tocas cuando digo “Tengo miedo, tengo que regalar mis canciones a mujeres hermosas”? Tu silencio duele como sus palabras.

No hay una historia de libertad de expresión y debemos detener eso también https://t.co/jQE5jdBFMy – Hoshi (oshHoshiOfficial) 8 de abril de 2021

El columnista trató de disculparse, pero fue en vano, estaba completamente desmarcado. Al disculparse, coloca una capa para justificarse a sí mismo, y nunca desaparece. Pascal Obispo definitivamente estaba chocando con su esquina en ese momento.

Después de eso, no hubo Pascal Obispo Bajo control En absoluto, y tuvo que ir allí con su análisis. Así que dejó el vapor sobre Fabian Lesvire.

“Lo siento, no puedo dejarlo. ¡Al principio lo reescribiste en la televisión y en tus libros, y escribiste aproximadamente las historias de los artistas y sus canciones! ¡Nos cansó a todos! ¿Quieres matar la belleza hoy? Hablas en serio ?! “Escribió en el título de su publicación de Instagram. “Respeto y apoyo a Hoshi. Un artista asombroso. Pascal agrega Obispo.

Porque toda esta corrupción continúa extendiéndose. Y para que el editorial reiterara su disculpa, esta vez llana y disculpándose por sus lamentables palabras. Para ver si Hoshi, Pascal Obispo y muchos otros estarían de acuerdo en perdonarlo.