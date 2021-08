Para Windows 11 y sus requisitos mínimos del sistema, ¡los usuarios no están contentos!

Windows 11 presenta nuevas apariencias, nuevos temas y opciones de personalización. Los cambios también afectan el menú de inicio, la barra de tareas y el centro de tareas.

Si bien la comunidad aprecia todo esto, sus requisitos de hardware son mínimos. Anunciado con Windows 11Requisitos de hardware inesperados Controla en gran medida su compatibilidad con los equipos existentes. Además, la comunicación no es perfecta, por lo que muchos usuarios no saben si pueden usar su dispositivo Windows 10 Actualización gratuita Para Windows 11.

Recientemente, Microsoft se ocupó de este problema. Por un Video La empresa buscó explicarse al afirmar que no estaría autorizada a violar estas restricciones.

Si no sigue estos archivos, Ventanas 11 Actualmente es compatible con 8 procesadores IntelTh Generación y superior, se bloquearon los chips AMD Gen 2 y superior y las soluciones de las series Qualcomm 7 y 8. El servicio de actualización de Windows realizará las pruebas de compatibilidad de hardware durante el proceso de instalación. Aparecerá un error en la pantalla si la PC no cumple con estos requisitos de hardware.

Windows 11 con sus requisitos del sistema

Esta gran empresa asegura entender que es decepcionante que un dispositivo no sea compatible con Windows 11, sin embargo, esta estrategia es necesaria para asegurar una experiencia de calidad. Windows 11 es una actualización “grande” que se centra en la seguridad. Redmond dice que las soluciones tradicionales no funcionan. Por ejemplo, un cambio de política de equipo no puede evitar estos requisitos de hardware.

Este archivo está de moda porque muchas personas no están satisfechas con las interpretaciones “vagas” de Microsoft. Algunos de los comentarios en la videollamada de Microsoft para que la compañía retroceda. Otros dicen que “Windows 11 es otro Windows 8” o la explicación de Microsoft de estos requisitos mínimos es una “táctica de marketing”.

La comunidad de Microsoft Tech ha desactivado los comentarios de video. En el momento de escribir este artículo, tiene 18.286 visitas, 786 contra 78 me gusta “No me gusta este contenido”.