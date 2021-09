Papa advierte sobre Iglesia católica “política”

El miércoles 15 de septiembre de 2021, el Papa Francisco habla con los reporteros en un vuelo de Alitalia desde Bratislava a Roma. Digiana Faby / AB

El Papa Francisco terminó su viaje de cuatro días a Europa Central el miércoles 15 de septiembre, que lo llevó a Budapest para un encuentro religioso internacional y luego para una visita oficial a Eslovaquia. Su importante cirugía abdominal en julio le devolvió la agilidad, que había parecido lenta durante un viaje anterior a Irak en marzo. Bromeó al respecto durante una conferencia de prensa en un vuelo que lo llevó de regreso a Roma el miércoles. “Alguien me dijo que, como resultado, quería someterse a la misma cirugía”., Fue divertido.

Los problemas de salud parecen mantenerlo más emocionado. Se le preguntó sobre la renuencia o las reacciones hostiles de algunas personas a las vacunas contra el Govt-19. Durante varios meses, él mismo no desaprovechó la oportunidad de promocionar la vacuna. Señaló que todos en el Vaticano estaban vacunados. “Excepto por un grupo pequeño”. Pero reconoció que los antivoxes están en todas partes: “¡Incluso en Cardinals College, hay algunos negacionistas! Y uno de ellos es pobre, hospitalizado a causa del virus. ¡La paradoja de la vida!” No mencionó el nombre de este líder, pero todos en el Vaticano hubieran reconocido al cardenal estadounidense Raymond Burke, uno de los testarudos pontificados de Francisco y uno de los líderes de la oposición a la facción conservadora. El cardenal Burke, quien criticó el uso de la vacuna, fue hospitalizado este verano con un ataque severo de Govt-19. Finalmente lo rompió.

El Papa de Argentina aprovechó la oportunidad de esta buena rueda de prensa de formación para aclarar su posición sobre algunos de los problemas sociales que generan tensión en la Iglesia Católica. El primero se relaciona con la política estadounidense. En los últimos meses, ha habido un debate entre los obispos estadounidenses sobre si negar la unidad a los católicos electos que han apoyado leyes a favor del aborto, principalmente por el presidente estadounidense Joe Biden. François reiteró su firme oposición a interrumpir el embarazo automáticamente. “Es un asesinato, es hora. Matamos a un ser humano”., Reiteró “Asesinos contratados” Médicos que lo practican.

Actúe “con compasión y gentileza”.

Sin embargo, el Papa criticó indirectamente la actitud de los obispos estadounidenses a favor de negar la unidad a estas políticas. “El problema no es la teología, es el pastor”, él dijo. Y el pastor, según él, no estaba allí “Condenar o no condenar” Sé fiel, pero actúa con ellos “Intimidad, compasión y dulzura”. Fran ுவா ois agregado “Siempre que los obispos, como pastores, no enfrentan un problema, toman partido a nivel político”. Fue, por ejemplo, la noche de San Bartolomé, la noche de Juana de Arco y la noche de Savonarola. “Cuando un obispo deja al pastor de una iglesia, inmediatamente se convierte en político”., él dijo. Una forma definitiva de terminar esta discusión.

