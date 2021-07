Pánico en Facebook: los usuarios rechazan el seguimiento de anuncios

La red social busca soluciones para reducir el impacto de la actividad anti-vigilancia en su negocio.

Con iOS 14.5, Apple introdujo una función que fortalece la privacidad del usuario: anti-rastreo. Este último permite a los usuarios controlar la cantidad de datos recopilados por los anunciantes. Cuando la opción está habilitada, los anuncios que muestran ya no estarán orientados. Esto es bueno para los consumidores, pero no para los anunciantes y las empresas como modelo de negocio basado en las ventas de datos recopilados sobre los usuarios.

Este es especialmente el caso de Facebook, que se movilizó para evitar la introducción de esta función. Podemos decir que las redes sociales son lo correcto de lo que preocuparse. Según un informe reciente de Analytical Company Branch – Viewer Bloomberg – El 75% de los usuarios de iOS han desactivado el seguimiento de anuncios, cortando así el césped a los pies de Facebook.

La empresa de Mark Zuckerberg ha vivido mal con la elección de la mayoría, especialmente Facebook, ya que ya no puede proporcionar a sus anunciantes información importante, incluida la tasa de éxito de su publicidad. Es posible que las marcas que han publicado campañas publicitarias en Facebook no sepan qué tan bien han funcionado y empujan a los clientes a comprar. Entonces, la red social se encuentra sin estadísticas para vender espacios publicitarios a los anunciantes, lo que obviamente no es algo bueno.

Se dice que la compañía de Mark Zuckerberg está buscando soluciones para contrarrestar esto y avanzar cuesta arriba. Facebook ya está funcionando “Nuevas funciones publicitarias que requieren menos datos para medir el éxito de un anuncio “.

“La política de Apple impide que las empresas utilicen sus presupuestos publicitarios de manera eficaz y eficiente, y las restricciones creadas son causadas por el control de Apple sobre sus propios intereses.Dijo un portavoz de Facebook. “Esperamos que la publicidad personalizada y la privacidad del usuario coexistan.“