Palabras dulces y títulos airados entre Washington y Bruselas

Joe Biden en su conferencia de prensa en la Casa Blanca. Ese mismo día intervino en la Comisión Europea mediante videoconferencia. Washington, 25 de marzo de 2021. Lee Millis / REUTERS

Una breve introducción del presidente del Consejo de Europa, una breve intervención del interesado y una breve decisión del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, servirán como presidente rotatorio de la Unión: no se necesita nada más, no duda, implementar sistemáticamente la reunificación entre Estados Unidos y Europa el jueves 25 de marzo. Joe Biden, “Invitado excepcional” – Por videoconferencia – El primer presidente después de Barack Obama hace diecisiete años. Los líderes de veintisiete países y jefes de gobierno asistieron a tal evento.

Diversidad, valores, compromiso mutuo, deseo común de prosperidad: Ursula van der Leyen, presidenta de la Comisión sobre el Calentamiento Global y la Lucha contra el Desarrollo Sostenible, dijo que no había nada más que palabras dulces en los oídos de los europeos centradas en este intercambio. , Una recuperación llena de puestos de trabajo y la necesaria unidad del mundo occidental. Y, por supuesto, la necesidad de prevenir infecciones. METROMe Sin embargo, los presidentes del Consejo Europeo Van der Leyen y Charles Michael no respondieron cuando se les preguntó si el inquilino de la Casa Blanca estaba listo para ayudar a Europa a obtener las vacunas.

Con todo, sin embargo, no hay duda de que está arruinando el ambiente al desencadenar algunos temas que son abordados de manera diferente por Washington y Bruselas. Asista a una reunión ministerial en la OTAN y a reuniones con funcionarios europeos en la capital belga, algunas de las cuales fueron impulsadas efectivamente por el secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Blingen, esta semana.

“Verdadero desacuerdo” en Nord Stream 2

Primero están las relaciones con China. Rogó “Cerrar sugerencias” Al resaltar “Preocupaciones” Administración de Biden en Comercio, Derechos Humanos e Inversiones. El presidente demócrata había sugerido que los europeos deberían esperar hasta el final del acuerdo de inversión con Beijing a fines de diciembre de 2020. Biden lamentó que no lo siguieran, Blingen dijo: “Cuando uno de nosotros es valiente, debemos responder como socios y trabajar juntos para reducir nuestra vulnerabilidad de modo que nuestras economías estén alineadas entre sí en comparación con nuestros países clave. Competidores”.

El secretario de Estado anunció la reanudación del diálogo euro-estadounidense sobre China con el alto representante Joseph Boral, aunque se negó a obligar a los europeos “Seleccione” Entre Estados Unidos y China. Al parecer, la esperanza que dará forma a las futuras acciones de la Unión está en la línea de sus palabras, cuando describe a Pekín. “Un competidor legítimo”.

