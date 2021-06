Otros pilotos regresan después de un accidente antes de Mark Márquez en Chatchenering en MotoGP

Campeón de Lope en 2006 a pesar de una fractura

Esta vez no fue en carrera, sino en un escenario privado. En busca de su tercer título del Campeonato del Mundo de Rallyes en 2006, Sebastian Loeb se rompió la clavícula cuatro vueltas al final de la temporada cuando oficialmente se cayó de una bicicleta de montaña, pero según su biografía fue en una motocicleta. No jugó en las últimas rondas del campeonato, pero ganó la tercera coronación del Campeón del Mundo de Rallyes. No parará y ganará el Campeonato del Mundo de Rally durante las próximas seis temporadas.