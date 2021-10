¿Otra nueva página de almacenamiento de Xbox en Seagate?

Claramente, los productos de Seagate están luchando por mantener un perfil bajo mientras esperan su anuncio oficial. Recuerda, hace unas semanas te revelamos que existe Tarjetas de expansión Seagate de 512 GB. Estas cartas reaparecerán esta vez al otro lado del Atlántico. Fotos distribuidas por Windows Central.

¿Nueva versión de Xbox SX en Seagate?

Por otro lado, como puede ver en la foto, la pequeña caja de promoción para este pequeño cartucho no está sola hoy. De hecho, otro producto firmado por Seagate tiene una fuga, no, no la tarjeta de 2 TB (todavía) que muchos de ustedes esperan. Es un SSD externo con una capacidad de 1 TB.

Una adición tan extraña a la gama nos vuelve escépticos. De hecho, Seagate ya ofrece mucho más SSD de la marca Xbox Y este diseño “neón” ya se utiliza para una gama de discos duros clásicos (hasta 5 TB). El motivo de la existencia de este nuevo modelo no está claro si cambiará, si no su diseño.

Aprovechamos esta oportunidad para recordarle que incluso las unidades de disco externas y SSD no pueden iniciar juegos “óptimos para Xbox Series X | S”. Por lo tanto, el disco se usa para juegos de generaciones anteriores, o mientras espera el almacenamiento interno de la consola o la tarjeta de expansión para almacenar juegos de la serie Xbox.

De todos modos, estamos seguros de actualizarte en cuanto sepamos las fechas de lanzamiento o los precios oficiales de estos nuevos productos.