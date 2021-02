Operadores acuerdan con Argentina subsidiar aceite de soja

. Sierra Oilseed Group, que incluye a Punk Ltd, Cargill Inc. y Glencore PLC, ayudará a frenar el 75% de los aceites de cocina del país elaborados con semillas de soja y girasol. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha amenazado con establecer una cuota de exportación para los procesadores y un aumento de impuestos para reducir los costos internos de los alimentos, en un intento por alcanzar el 47% de la inflación prevista para este año. Dijeron en un comunicado que habían acordado con el gobierno pagar el subsidio antes de enero a cambio de la promesa de que no se utilizarían impuestos ni disposiciones para bloquear las exportaciones. El gobierno, en una declaración separada, confirmó el esquema de subvenciones sin proporcionar detalles sobre impuestos o límites de exportación. Las exportaciones de aceite de soja crudo de Argentina están gravadas actualmente al 31% y el aceite refinado al 30%. Un aumento de más del 33% requeriría la aprobación del Congreso por parte del gobierno. Debido al auge de los mercados agrícolas globales y la depreciación del peso argentino, las ganancias de las exportaciones llegan a los agricultores nacionales. Fernández dijo que el país no toleraría el aumento de precios y que el gobierno buscaría formas de aislar al país de la inflación alimentaria mundial. Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, planea imponer nuevos impuestos flotantes a las exportaciones de trigo en junio. Cereales para detener variaciones Nota original: Argentina, los comerciantes de aceite de soja escapan de las exportaciones en línea con los subsidios