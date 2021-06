Opal Winter, que ha tenido relaciones sexuales durante 10 años, dice de su prueba: “Mi mamá no me creyó”.

Lunes, Ofelia Invierno Fue invitado a la colección Quotidien para hablar sobre el revés de su libro, que será lanzado el miércoles 2 de junio. La cantante cuenta no solo sobre su viaje artístico, sino también sobre su vida familiar. Dice que fue abusado sexualmente durante años.

El artista de 47 años fue agredido sexualmente por su tío discapacitado. Explica que se lo contó a su madre, pero esta última no confiaba en ella y presuntamente lo agredió.“Esto sigue siendo una pelea con mi mamá … Mi padre, por así decirlo. Porque cuando le dije por primera vez ella no me creyó (…) Le dije, ‘MamáStephen me toca zizi ‘, Tengo una rosquilla.“

Un día, la cantante explica que su madre sorprendió a su tío. Pregunta con La “mano en ropa interior” de su hija. “Ella lo miró, le arrojó una marca de Kate en la cara y no hubo explicación. (…) Pasé mi primera infancia soñando con su muerte porque me tenía miedo, y físicamente estaba muy asustado. Se cuidó hasta los 50, el olor. Fumaba puritos. Hay cosas que siento, y renueva todas las atrocidades de esa época.“

Cuando le contó todo hace unos diez años, la estrella pudo confiar en el apoyo de su hermano. “Me dijo ‘Esto Confía en ti porque él me lo hizo también ‘. Allí, me calmó. De repente, tuve más fe en mi hermano que en mi madre.(…) Gracias a él por hacer que este capítulo sea fácil de salir, porque confirmó lo que pienso: No estoy loco. Mutilé a todos mis jóvenes entre las edades de 6 y 16, y fue enorme.“.

