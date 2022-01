Once empresas del príncipe Harry y Megan Markle se registraron en Delaware

Los conocemos como el jefe de la Fundación Archivewell, a través de la cual conocemos a Archivell Productions, una rama del duque y la duquesa de Sussex, una organización benéfica que apoya iniciativas y organizaciones benéficas utilizadas para producir contenido de entretenimiento con fines comerciales. La prensa británica encontró nada menos que 11 empresas con operaciones opacas registradas en el estado estadounidense de Delaware, considerado paraíso fiscal corporativo. Algunos de los nombres en clave de 11 empresas se seleccionaron en relación con un abrir y cerrar de ojos en la vida del Príncipe Harry y su esposa.

El duque y la duquesa de Sussex han creado varias empresas para administrar sus operaciones y proteger su privacidad.

Más de un millón de empresas están registradas en el estado estadounidense de Delaware en la costa este, con una población de 990.000 habitantes. Según el Departamento de Comercio En Delaware, la mitad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de EE. UU. están registradas en Delaware, y el 66 % de las 500 empresas más grandes del país están allí. Delaware no grava ningún ingreso obtenido fuera del estado.

pequeña revista Correo diario Recibió en sus manos una colección de documentos consolidados de empresas registradas en Delaware, encontrándose el duque y la duquesa de Sussex como su presidente. Once empresas se formaron a su nombre en muy poco tiempo. De las once empresas, diez estarán registradas en Delaware, pero cada vez la sede estará en la oficina del abogado de California Richard Geno en Beverly Hills. La última empresa, UpCounsel, está registrada en Delaware, pero tiene su sede en el mismo lugar que el Consulado Británico en Los Ángeles, no en la oficina de su abogado.

En septiembre de 2020, la pareja fundó Becca Publishing a través de su abogado Richard Genov y su contador Andrew Meyer. “Pecca” significa “llagas” en español. Se dice que el nombre hace referencia al primer artículo escrito por Megan Markle cuando era joven, titulado “A Face Without Freaks… Is A Night Without Stars” en francés. Para ser utilizado para recolectar dinero vendido por Becca Publishing Company El libro infantil fue publicado por The Bench, duquesa de Sussex. El año pasado.

Editorial Orinoco fue fundada el 22 de diciembre de 2021. Según el Daily Mail, la empresa debería utilizar las ganancias de la venta de recuerdos del duque de Sussex, que se publicarán a finales de este año, para adquirir los derechos. En Penguin Random House. Orinoco es el nombre en español del río sudamericano Orinoco que cruza Venezuela y Colombia.

El negocio de Cobblestone Lane se estableció en febrero de 2020 y se estableció para registrar la marca Archival. Es posible que se hayan creado muchas empresas para actuar con prudencia durante ciertas actividades públicas. Por ejemplo, una solicitud para registrar una marca es un procedimiento general. Para no revelar el plan, Harry y Megan solicitaron registrar el nombre Archivewell a nombre de su nueva empresa.

El logotipo también fue creado por IPHW (¿quizás una minoría de propiedad intelectual de Gales o Windsor?). Esta vez, Archive Audio y Archival Productions se grabaron para manejar acuerdos de producción con A and W. Spotify y Netflix, que se entrelazaron como Archival.

Baobab Holdings es otra empresa registrada en Delaware que se puede utilizar para realizar inversiones. Bridgemond también tiene un nombre corporativo, Sussex, que está asociado con el entretenimiento. No sabemos la razón exacta por la que se fundó Hampshire en enero de 2021. El nombre Hampshire recuerda la visita del príncipe Harry y su esposa a Hampshire unas semanas antes de que naciera Megan Markle en 2019.

Nemavashi Holdings, fundada en septiembre de 2021, tiene como objetivo servir como sociedad de cartera para otras empresas. Nemawashi es la palabra japonesa para sentar las bases de un proyecto. Finalmente, en agosto de 2020, RPV Holdings ya estaba registrada. De nuevo, se desconoce su utilidad. En el pasado, otra empresa de Megan Markle ya se registró en Delaware. En el pasado, antes de conocer al príncipe Harry, la actriz también era influencer y publicaba en su blog The Dick. Luego creó una empresa llamada Frim Fram Inc para administrar los ingresos generados por sus operaciones en línea. El 30 de diciembre de 2019, la empresa se fusionó para registrarse como empresa en Delaware.

Tenga en cuenta que la fusión de estas empresas es completamente legal y también es una forma común de administrar el negocio de uno en los Estados Unidos cuando se quiere beneficiar de exenciones fiscales y anonimato particular. Además, el príncipe Harry ya ha mencionado que las ganancias de la venta de sus memorias se redistribuirán a su Sociedad Sentebel, al igual que las ganancias de la venta del libro infantil de su esposa, The Bench.