Omar C: internauta que calumnió a Kitty por rendir homenaje al tío David, le respondió el actor

El cantante Tonton David, que murió repentinamente el 16 de febrero, generó críticas de un usuario al publicar en Twitter una solicitud de donaciones iniciada por niños. Pero el actor no esperó mucho para responder a los ataques.

Nadie esperaba que esta figura del reggae francés muriera repentinamente con tan solo 53 años. En particular, sus tres hijos, Samuel, Zachary y Theo, así como su hija Salomé, no tenían suficiente dinero para pagar un funeral digno de su nombre. Por eso, al día siguiente de la muerte de su padre, decidieron solicitar la generosidad de los fanáticos y poner en marcha un fondo solidario para recaudar los fondos necesarios para financiar el funeral.

Muy sensible a este esfuerzo, que ya ha recaudado más de 35.000 euros, el actor Umar Sai | Date prisa en publicar el enlace de la olla en las redes sociales, agregando el título: “Por favor comparte, para los que puedan, gracias por participar”.

“Si tienes un corazoncito, debes entender”

Pero este pedido de generosidad no agradó a todos, especialmente a Pierre C, que no respondió al traductor de “Lupin”. “Un gatito para una ex estrella, nadie habló antes de su muerte, ni el pobre limpiador, ¿cuya familia necesita 1000 veces más?”, Escribió sobre las estrellas “esta autoestima es obscena”. Omar Sai, quien enfrentó este ataque verbal, no guardó silencio. “Lee el mensaje de sus hijos y debes entender si tienes un poco de corazón”, comentó.

Tandon David 4 Coconut organizado por niños Para compartir, Y para aquellos que pueden, Gracias por compartir https://t.co/vqpdqKEGd9 – Umar Sai (mar Omarsi) 17 de febrero de 2021

¿Por qué es el premio mayor para una ex estrella, nadie habló antes de su muerte, ni el pobre limpiador, cuya familia necesita 1000 veces más? Esta autoestima de las “estrellas” es obscena – Pierre C (ninidis_voice) 17 de febrero de 2021

Es posible que el caso se haya detenido allí, pero no tuvo en cuenta al usuario de Internet muy enojado. “Pero no quita nada al hecho de que usa tu desgracia para ayudar a una ex estrella y no hacemos nada por los realmente peligrosos”, comenzó con el actor.

Pero no quita nada al hecho de que usas tu desgracia para ayudar a una ex estrella y que no hacemos nada por aquellos que son realmente peligrosos. – Pierre C (ninidis_voice) 17 de febrero de 2021

Este último, apoyado por otros Twitos, simplemente respondió: “Dirígete a las personas cuyo rol y responsabilidad es este. Gracias”.

Después de enterarse de la desaparición del tío David el martes 16 de febrero, Umar Sai no perdió su parte. Tragedia Al publicar el mensaje conmovedor: “Deja que el tío David descanse en paz. “La tristeza de la estafa”, “Gente del mundo”, Mi infancia … “.

Ver también