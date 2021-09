Olaf Scholes reforzó su posición favorita en las elecciones alemanas

Durante el tercer debate televisado en Berlín el 19 de septiembre de 2021, tres candidatos a canciller. KAY NIETFELD / AP

¿Se formará el próximo gobierno alemán en rojo y verde? Una semana antes de las elecciones a la Asamblea del 26 de septiembre, una cosa es segura: los socialdemócratas y los activistas ambientales están listos para gobernar juntos. Esta fue la lección principal del debate contra los tres candidatos para el canal el domingo 19 de septiembre. Un debate es básicamente uno de dos partidos. Por un lado, Olaf Scholes (SPD) y Annalena Barbach (Green) se escapan. Además, frente a Armin Lashed (CDU-CSU), a menudo aparecía a la defensiva.

Es cierto que el importante lugar que se ha concedido a los temas económicos y sociales durante este último debate a tres bandas sólo puede respaldar este marco: en este ámbito, el SPD y los Verdes tienen demandas comunes como subir el salario mínimo a 12 euros. Un aumento de impuestos en una hora (en lugar de los 9,60 euros de hoy) o mayores ingresos son dos medidas a las que se opone la CDU-CSU. Cuando se les pregunta acerca de estas preguntas, no es sorprendente que Annalena Barbach y Olaf Scholes parezcan tan cerca el uno del otro. Lo cierto es que ambos aprovecharon la oportunidad para culpar a su oponente conservador. “Lo que me importa es la dignidad de los ciudadanos, esto es lo que nos distingue, señor Lachet”., Comenzó el candidato del SPD, que no mordió durante los “juicios” televisivos anteriores. “Quieres dar regalos a los ricos”, Que el líder verde.

La segunda parte de la discusión se dedicó a la lucha contra el calentamiento global y puede haber conducido a un intercambio equilibrado. Pero este no es el caso. Después de enviar a sus dos enemigos de regreso, lo recordó. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe ha desafiado la “ley climática” adoptada por la “gran coalición” de Angela Merkel SPD / CDU-CSU., Analena Barbach eligió apuntar directamente al candidato conservador: “Me pregunto qué le pasa, Sr. Lachet.”Respondió con dureza después de argumentar que Alemania debería cerrar sus plantas de carbón frente a las plantas de energía nuclear. Esto contrasta radicalmente con lo decidido en 2011 por Angela Merkel, el día después del desastre de Fukushima.

