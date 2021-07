Ola de calor en Portland: tres días en el “infierno”

Jerry Vermilian, 57, Jess, 27, y su socio Login 42, en Portland el 6 de julio de 2021. El Sr. Vermilion ha creado una “residencia” y un jardín en una pasarela al pie de la Iglesia de San Marcos. Gracias a Tony “por el mundo”

Mientras leía el termómetro a 46 ° C en el aeropuerto de Portland el 28 de junio, el investigador Vivek Shandas se subió a su automóvil y se dispuso a tomar lecturas con su hijo de 11 años. Profesor “Adaptación al clima” En la Universidad Estatal de Portland, primero llevó su equipo al laboratorio: sensores caseros que miden la temperatura y la humedad cada segundo. Un “termómetro” asociado a un GPS permite estimar la temperatura de una calle a otra, de un edificio a un espacio vacío, de un parque a un edificio de oficinas …

El educador no va a perder la oportunidad. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Nunca pensé que vería una ola de calor tan intensa en el noroeste del Pacífico durante diez o veinte años. “ A decir verdad, ni siquiera tiene aire acondicionado. Como muchos en Portland, dormía en el suelo y en el suelo. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. ¡No había pensado en el aire acondicionado hasta la semana pasada cuando estuve estudiando este tema durante veinte años! ”

Vivek Shandas, profesor de la Universidad Estatal de Portland, examinó las temperaturas en toda la ciudad durante las recientes olas de calor. Gracias a Tony “por el mundo”

Vivek Shantas está interesado en estudiar las variaciones de temperatura, que no se limitan a una región: el fenómeno Las islas urbanas calientes son bien conocidas, pero dentro del mismo barrio de la ciudad. “Por lo general, solo tenemos una medida de temperatura: es en el aeropuerto. Es una única medida cuando hay variaciones de muchos grados”. Su laboratorio recibió el encargo de analizar varias ciudades estadounidenses importantes. Los resultados no han cambiado. “Dondequiera que mires hoy, la marea de sentimiento proteccionista está fluyendo.

Fluctuaciones ante olas de calor

La ola de calor de Portland no es una excepción. Oficialmente registrado fue 116 ° F (46 C) pero los sensores del profesor registraron picos de 51 ° C en Martin-Luther-King Boulevard, al noreste de la ciudad, en 82.mi Avenida Sureste, dos áreas históricamente perdidas. Con su cámara infrarroja, también capturó la temperatura dentro de las carpas para personas sin hogar instaladas entre Freeway Interchange, el centro de convenciones y Steel Bridge, uno de los 12 puentes de Portland. El 28 de junio era 57 C. “Me sorprendió. El cuerpo humano puede tolerar un calor muy bajo. Si se supera los 36 o 37 grados C, se empiezan a tener problemas de termorregulación graves. »

Tienes el 70,51% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.