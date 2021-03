Oh, me alegro, sabemos dónde se lanzará Snyder Cut en Francia

Después de la fecha de lanzamiento francesa confirmada, Snyder pudo averiguar qué forma tomaría el corte. Liga de la Justicia En Francia.

Después de muchos contratiempos, DC Comics promete a los fanáticos franceses: el tan esperado corte de Snyder Liga de la Justicia Sale bien 18 de marzo en Francia, Como en Estados Unidos y el resto del mundo. Sin embargo, la nueva versión de la película de superhéroes se vio por primera vez en América del Norte. HBO Max, Sitio de transmisión Warner Bros. Aún no está disponible en todo el mundo.

Desde entonces, se ha sabido Bajo que condiciones Snyder Cut se estrenará en Francia, y gracias al sitio web (muy) oficial de la película, ahora tenemos una respuesta a pesar de que hemos estado esperando la confirmación de Warner France.

“¡Nadie me volverá a cortar!”

Pensamiento a largo plazo para un lanzamiento exclusivo en el servicio de transmisión (OCS parecía ser el mejor candidato en términos de acuerdos con Warner y HBO), Liga de la justicia de Sock Snyder Realmente disponible En el video según sea necesario En la mayoría de las áreas. Oportunidad de ver la riqueza de la oferta francesa, la película se puede comprar o alquilar en menos de quince sitios.

Entre ITunes, Apple TV, Google Play, YouTube, PlayStation, Xbox, Raguden TV, Orange, Calvot y BoxAsí que habrá muchas opciones a partir del 18 de marzo. SFR, FilmoTV, Videofutur y Universciné Superhero Reunion también estará disponible, pero solo a partir del 31 de marzo.

Finalmente, es bueno mencionar la película. Amazonas Visto en la lista, no en el centro de la suscripción de Prime Video, sino en la lista de películas para comprar o alquilar.

Un pastel se divide en trozos pequeños.

Para algunos, este enfoque puede sonar como fuegos artificiales húmedos, especialmente dada la anticipación inducida por la visión original de Zack Snyder. Sin embargo, Warner Bros. aún no se ha pronunciado sobre el evento y puede referirse a él. Se dice que se establecen otros canales de distribución. En particular, es difícil imaginar que el estudio pierda una versión física, incluso demasiado tarde, para una película que no pudo hacer uso de la sala de cine.

En cualquier caso, en Pantalla grande, Puede estar seguro de que estaremos allí. Mientras tanto, notamos que nuestro archivo regresa en detalle Respecto a los cambios esperados en el corte de Snyder.