Nvidia da algunas pistas sobre su evento ‘GeForce RTX: Game On’

KST organizará un evento llamado Nvidia mañana a las 6 p.m. como parte de CES 2021, que tendrá lugar este año en un formato completamente desmaterializado. ப GeForce RTX: Game On ; Puedes seguirlo en YouTube y Twitch. El sabor del menú está disponible a través del teaser publicado en la cuenta de Twitter de la empresa.

En el video corto, encontramos cuatro imágenes que se muestran brevemente, todas las cuales son pistas. El primero lanza una computadora portátil, el segundo un videojuego, el tercero un logo de “GeForce RTX” y el último, una descripción del chip Nvidia.

GeForce Now de Nvidia da la bienvenida a 23 nuevos juegos en enero

RTX3000 móviles, Adiders, RTX3060 y Bar?

En cuanto a la computadora portátil, el pequeño misterio, hemos recibido mucha información sobre los móviles RTX 3000 en las últimas semanas: Especificaciones de varios modelos, RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3060 en sus versiones Max-B y Max-Q, pero Lista de revendedores.

La descripción del videojuego muestra el título de los autores. Esta asociación fue creada por FBS People Kane Fly Studio, especialmente conocido por su trabajo oficial en First Four Gears of War, Bulletstorm o Quincena. Adriters está programado para aterrizar en PC y consolas el 1 de abril. Dado que aparece en el teaser de Nvidia, podemos asumir que se beneficia de la tecnología patentada o de una asociación con la empresa.

El logo sin duda representa RTX 3060, Previsto en enero. Esta nota enviará memoria GDTR6 de 12GB en su variante ultra.

Finalmente, la última imagen representa BAR (Registro de dirección básico) Redimensionable. De hecho, poco después de que se anunciara su SAM (Memoria de acceso inteligente) Por AMD, Nvidia marcó el desempeño de sus equipos Tecnología similar a sus GPU de amperios ; Por lo tanto, parece que la compañía presentará esta función pronto.