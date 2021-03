Nunca satisfecho, Xiaomi sacará el quinto modelo muy pronto

La gama Redmi Note 10 dará la bienvenida a la quinta edición el 16 de marzo, según el anuncio oficial de Xiaomi. Nota 10 ¿Será rentable la variante Pro Max en el horizonte?

Xiaomi hará las delicias de la gente a principios de 2021. Su Redmi Note 10 realmente hace mucho ruido Y consolidarse como los mejores referentes en la sección de principiantes del año. Entonces, tenemos la versión clásica en la mano, que vuela en su estuche y domina una excelente pantalla OLED en todas las gracias competitivas.

Nos vemos el 16 de marzo

Excepto Redmi Note10, Nota 10 5G, Nota 10 Pro Y Nota 10S No marque todo el rango junto. No, llegando a la lista de un quinto fabricante inteligente, todavía tenía algunos debajo de la moto. Su nombre aún no se conoce, sin embargo Burlas Es realmente oficial.

¡La serie Redmi Note está de vuelta! Cita a partir de las 5:45 pm para buscar un nuevo miembro de la familia. # Redminote10 #ExcendYourLimits https://t.co/Ypksgmanwk – Siomi Francia (@ Siomi Francia) 12 de marzo de 2021

«¡La serie Redmi Note está de vuelta! Cita a partir de las 5:45 pm para buscar un nuevo miembro de la familia.“, Anuncia un mensaje de Twitter de Siomi, que ofrece una reunión el martes 16 de marzo a las 6 pm para encontrar al afortunado ganador en Instagram, YouTube, Dictok, Twitter, Facebook y Twitch.

¿Una versión Pro Max en el horizonte?

En el momento de escribir este artículo, ¿qué suposiciones se pueden hacer sobre la identidad de este teléfono inteligente? La gama parece relativamente completa hoy en día, pero una versión Pro Max puede aprovechar al máximo su apariencia. Después de todo, un Redmi Note 9 está emparejado con el Pro Max Nota 9 Pro Y marzo de 2020.

El año pasado, los dos dispositivos móviles compartieron varios componentes técnicos. Solo su equipo fotográfico se destacó levemente. El Redmi Note 10 Pro ya está adornado con un sensor de 108 megapíxeles, y si hay un Pro Max, uno se pregunta cuáles son las diferencias con el Pro Max.

