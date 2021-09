“Nunca hubiéramos pensado en esta situación”.

En la primera parte de la temporada, Williams La diferencia de velocidad entre mérito y carrera sufrió un gran problema. También en la reunión del sábado, espectáculos George Russell Sin recompensa, la carrera británica se deslizó inevitablemente por debajo de la clasificación. Pero en Italia sucedió lo contrario. Russell y su compañero Nicolás Latifi Decepción en la clasificación antes de enderezar el listón el domingo al terminar noveno para el futuro piloto Mercedes Y en el undécimo lugar del futuro equipoAlexander Alban.

Así, según Joost Capito, el Gran Premio de Italia Williams demostró que la velocidad del FW43B ha mejorado. “Creo que es bueno sumar puntos, pero es realmente satisfactorio ver que podemos pelear contra Alpine y Aston Martins”., Él resbaló Motorsport.com.

“Es muy bueno, nunca pensamos en esta situación al inicio de la temporada. Además, pienso en los avances realizados entre el viernes y el domingo. [à Monza] Fueron muy interesantes. Esto es lo principal. Los puntos fueron buenos, pero necesitábamos un poco de ayuda en el choque. [de Verstappen et Hamilton]. Sin él, no tendríamos nada. “

Pero como Williams ahora tiene un enfoque borroso para las próximas carreras en el calendario, subir las escaleras a corto plazo no es el único beneficio. Los datos recopilados el año pasado, con un solo asiento de bajo rendimiento, ya no se aplican. Sin embargo, esto no parece ser un problema para Capito.

“Mirando el año pasado y esta temporada, [nos performances] He cambiado mucho. “, Aprobado por la Junta Directiva. “Creo que si uno tiene eso en mente [une idée de ses performances]Para bien o para mal, dando la primera vuelta, será mucho más difícil. Así que tenemos que concentrarnos en cada ronda y hacer el mejor trabajo el viernes. Estoy muy satisfecho con el progreso entre el viernes y la carrera. Nos enfocamos en los puntos y somos muy buenos acertándolos. “

Capito también elogió a Latifi por apuntar frente a Russell en Italia antes de la intervención del coche de seguridad, que redistribuyó las tarjetas y le dio a Gran Bretaña una ventaja. “Por supuesto que George tuvo suerte con el coche de seguridad y Nicky [Latifi] Fue lamentable. Nicky tuvo una gran carrera. Se detuvo poco antes de que saliera el coche de seguridad, por lo que falló porque tenía una buena ventaja sobre George y podría haber estado delante de él.

“Es una buena intérprete. Está progresando día a día. Ahora tenemos que mantener esa confianza porque tuvo algunos fines de semana, pero es menos afortunada que George. Espero que la suerte le acompañe pronto”.