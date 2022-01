¡Nuevo récord de calor en Australia Occidental!

Temperaturas superiores a 50 °C se registraron en tres estaciones meteorológicas el jueves 13 de enero de 2022 en Australia Occidental.

La temperatura máxima se registró este jueves 13 de enero de 2022 En Despacio En Australia Occidental: 50,7 C. Según la Oficina Meteorológica del Estado de Australia: ‘Esto es D.C.La temperatura más alta jamás registrada 62 años en Australia “. En realidad, era la misma temperatura Ya matriculado en enero de 1960 en la aldea deஉட்னடத்தா, En Sur de Australia.

es la temperatura tambien El más alto jamás registrado en el hemisferio sur y un Récord mundial de enero. Tres estaciones meteorológicasEl oeste de Australia Récord de temperatura superior a 50 C: dos municipios marty Y Roborn Y asfixia por debajo de 50,5 C. El promedio estacional en la región es de unos 36,5 C.

Récord cálido nacional australiano completo + Récord completo del hemisferio sur + Récord mundial de enero ** Igual ** ¡Este 13 de enero de 2022!

3 estaciones d’#Australia– Occidental > 50C

லோ 50,7 ° C Oncelow (= 50,7, 2 de enero de 1960, Ooty, Australia Meridional)

50,55 Martí

️50.5°Roborn https://t.co/tOUWhD3jGB pic.twitter.com/hwV6fyHDOq -Etienne Kabigian (EKMeteo) 13 de enero de 2022

Lo mismo en el sur del país, Se registraron 49 grados centígrados Dárgula Y a 18.9C Puerto Augusta A mediados de enero. Esta es la temperatura de combustión Causado por la ausencia de tormenta, Permitiendo que el aire caliente se condense, dijo Luke Huntington de la Oficina Meteorológica del país. publicación peligrosa Cada vez es más común debido al calentamiento global.

L ‘Australia Hay Desgraciadamente se ha acostumbrado a temperaturas muy altas y al fuego.. Nadum se está recuperando de ese incendio. quemado Cerca de 6.000 hectáreas de terreno Cercano río margarita El mes pasado. Eventos meteorológicos llamados Repetir al menos cada 5 años Si no controlamos el calentamiento global a +1,5 grados centígrados.

Los bomberos continúan combatiendo dos incendios forestales cerca de la zona turística de Margaret River en Australia Occidental. Las condiciones favorables ayudaron a los equipos de rescate a controlar el fuego después de varios días de calor y viento. pic.twitter.com/P6mlxSEkuF – LN24 (@LesNoticias24) 10 de diciembre de 2021

Capítulos de calor muy fuerte no afectan solo a la isla-continenteSudamerica. L ‘Argentina Particularmente vulnerable. En los últimos días, ha sido de 40 grados centígrados y similares. Hacía 41 grados centígrados este viernes. Buenos Aires, Capital. El director del Consejo del Clima, Martin Rice, dice que estos registros lo prueban Impacto de la combustión de carbón, petróleo y gas.

“Falta de aliento con efectos devastadores: “Las olas de calor matan silenciosamente, provocando más muertes que otros fenómenos meteorológicos extremos”, El Advierte.