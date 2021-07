Nueva Zelanda / Tonga: ¿Qué canal debería seguir la reunión del sábado por la mañana?

El inicio de la serie de pruebas para los All-Blocks contra Tonga y la continuación de la gira de productos de los British e Irish Lions con el partido contra los Emirates Lions. El XV de Francia comienza sus preparativos con el primer Test match contra Australia.

La lista del entrenador Ian Foster reveló el jueves que cuatro jugadores de Nueva Zelanda tendrán el honor de hacer su primera elección con los All Blacks en el partido de prueba contra Tonga el sábado (9:05 am).

Centrar Quinn Tobia La entrada estará alineada cuando el pilar esté presente George Bower, La tercera linea Ethan Blackader Así como la mitad del scrum Finley Christie Necesitan saber cuál es su primera opción cuando regresan a casa durante la competencia. Capitán Sam Whitelock Scrum se mantiene a diferencia de la mitad Aaron Smith, Dejado para estar de pie.

Los All Blacks están jugando su primera prueba contra Tonga y dos más contra Fiji en preparación para el campeonato de rugby contra Sudáfrica, Argentina y Australia a partir de finales de este verano. ( Información del sitio del equipo )

Sábado 3 de julio (en vivo)

9:00 a.m.: Nueva Zelanda / Tonga On CANAL +

H 17H50: Emirates Lions / The British & Irish Lions Sir CANAL +DECAL

Miércoles 7 de julio (Y directamente)

00 12:00 h: FRANCIA / AUSTRALIA EN CANAL +

H 18H50: Cell C Sharks / The British & Irish Lions Sir CANAL + DEPORTE

¡Puede encontrar todos los programas de rugby TV (15/13 y 7) en nuestro programa de juegos haciendo clic a continuación!