Noyon. La Dra. Veronica Roses, que no estaba vacunada y no podía hacer ejercicio, devolvió las llaves a su oficina.

Véronique Rogez, quien ha radicado en Noyon durante casi 40 años, ha cerrado su práctica pública después de rechazar la vacuna contra el gobierno.

Con sede en Noyon durante casi 40 años, Véronique Rogez trabajó por primera vez como médica ocupacional 11 años antes de dedicarse a la práctica privada. Este lunes 3 de enero, Véronique Rogez devolvió las llaves de su despacho rue du Maréchal-Leclerc. “Estaba alquilando y cargando constantemente. Tuve que pagar un día.⁇ Durante una entrevista con Oise Hebdo En septiembre pasado, esperaba reabrir su campo de entrenamiento más tarde. Pero esta vez, definitivamente pasó página.

“No estoy en el plan”

¿Es esta una forma de que ella descanse un poco antes? “¿Cree que está renunciando a un trabajo bien remunerado y bien pagado mientras paga altos costos …? Yo, yo no estoy en el proyecto. Ni siquiera me pareció», Consigue Carry Evronic Roses. A los 63 años, promete poder verla seguir haciendo ejercicio durante tres o cuatro años. “Lo habría hecho bien durante unos años más. Doctores, ustedes saben, no se detiene en 62.⁇

Su formación está cerrada desde septiembre

Si se vio obligada a cerrar su entrenamiento en septiembre, fue porque todavía se niega a vacunarse. “No soy un antivox. Me vacunan … por ejemplo, como la gripe. Pero para la gripe, no debe vacunarse si alguien tiene gripe. Entonces, ¿por qué lo hacemos con el gobierno? En esta vacuna, los médicos deben dar prioridad a los que están en riesgo para sus pacientes. Sin embargo, vacunamos a los jóvenes y a los niños que no corren riesgo. Gestionar un producto a modo de prueba es absurdo. Sobre todo porque los efectos secundarios son numerosos. He declarado cuatro páginas: Solteros, Infarto, Trastornos rítmicos …⁇

A continuación se muestra el mensaje de video minutos antes de que Véronique Rogez desenvolviera su plato:

Le diagnosticaron bocio en abril de 2020

Por su parte, a V இறுதியில் ronique Rogez se le diagnosticó bocio a finales de abril de 2020.En aquel entonces, el gobierno era más fuerte de lo que es ahora., Argumenta ella. Ahora tengo un sistema inmunológico natural. Mientras tenga anticuerpos, me considero inmune. Especialmente porque no necesito estar en peligro. Para otros, puede ser un secreto médico.“Ex médico confía en secreto médico”Ya no. “CEl estado que comprueba si me han vacunado. El gobierno tiene control sobre todo, incluidos mis datos médicos. La gente debe estar atenta a estos abusos.⁇

1.500 pacientes pierden a su médico

Veronica Roses no tiene derecho a practicar porque rechazó la vacuna. “Es aleatorio Dice el ex médico. Soy más peligroso que alguien que se ha vacunado porque tengo inmunidad. Yo tampoco soy un irresponsable.⁇

El ex entrenador general explica además: “Al impedirle hacer ejercicio”,1.500 pacientes pierden a su médico, donde la escasez de médicos es alta. ⁇Ni siquiera tengo tiempo para explicarles a mis pacientes. No entendieron que su médico había sido despedido de la noche a la mañana y amenazaron con encarcelarme si de todos modos abría mi entrenamiento.⁇