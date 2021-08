Norris cuestiona la asignación de puntos al GB belga

Por sexta vez en la historia del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, y por primera vez desde entonces Gran Premio de Malasia 2009, Solo se otorgó medio punto al final del muy corto Gran Premio de Bélgica de 2021. Debido al mal tiempo, el orden de la fase de inicio se deshabilitó y Max Verstappen Más de dos pilotos británicos fueron declarados ganadores: George Russell Y Lewis Hamilton.

Sin embargo, este fue el tercer representante de Union Jack en estar en el escenario. De hecho, Lando Norris Spa-Francharmschamps es uno de los favoritos para las condiciones polares en las duras condiciones del circuito. El autor de Best Time en Q1 y Q2, Gran Bretaña perdió todo en Q3 Yendo violentamente a la falla en Raidillon. La última sesión clasificatoria le condenó al noveno puesto por falta de tiempo, que se convirtió en el decimoquinto puesto cuando su equipo tuvo que cambiar de caja de cambios.

Preguntado por Motorsport.com Las consecuencias del accidente en la calificación se multiplicaron por diez debido a la irreversibilidad de la carrera, Norris expresó su frustración. “Son solo la mitad de los puntos” La mayoría de sus competidores en la clasificación general “No se recibieron puntos”.

“Para nosotros, como equipo, hemos superado a Ferrari, pero es importante. Pero corremos aquí, queremos correr. [les qualifications]”, Él concluyó.

Sin embargo, Norris criticó la elección de la dirección de la carrera de otorgar puntos al final del Gran Premio dos veces, a pesar de la decisión de su compañero de equipo de terminar tercero en la clasificación del equipo. Regla del coche de seguridad. McLaren Driver no es el único que tiene esta opinión, Fernando Alonso menciona esta decisión “Choque” Y Sebastian Vettel se lamenta Una gran “Cualquier cosa”.

“Creo que no se deben otorgar puntos”, Comenzó Gran Bretaña. “Con poco [de tours] Lo hicimos, creo [la décision aurait été compréhensible s’il y avait eu] Rondas de carreras reales. Pero, ¿darás una vuelta en la parte trasera del coche de seguridad y conseguirás puntos? Quizás hubiera dicho lo contrario si hubiera sido el primero. Incluso si nos beneficia y consigue grandes puntos contra Daniel Ferrari, no creo que sea una carrera digna de puntos porque básicamente no es una carrera. “

El piloto de McLaren perdió la compostura en su accidente, escenario de la recurrencia de la excursión en pista “Un poco adentro [sa] Cabeza “. Añadió: “No solo tuve un accidente porque estaba muy triste, perdí la oportunidad de tomar la posición polar, podría haber estado en los dos primeros lugares, y puede que haya estado por delante de Max [Verstappen]. Entonces ese hubiera sido un buen resultado [en course]Sin embargo, no creo que merezca ningún punto. “