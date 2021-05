Norman Lloyd muere a los 106 años, actor de Hitchcock y adolescente de cine

Interesado en el cine hollywoodense de los años 10 a los 70, sigue con entusiasmo la evolución actual del séptimo arte y observa todo lo que le precede: la comedia francesa, el thriller de los 90, el momento olvidado de Palm de Or o el momento cinematográfico. Con el tiempo que se fue, la serie.

El comediante Norman Lloyd murió el 10 de mayo a la edad de 10 años. Fue decano de cine y trabajó con directores como Jean Renoir, Charlie Chaplin, Anthony Mann o Alfred Hitchcock.

De su nombre real Norman Perlmutter, el comediante estadounidense Norman Lloyd murió el 10 de mayo a la edad de 106 años. Siendo el Decano de Cine trabajó con algunos de los mejores directores.

La estrella infantil Norman Lloyd comenzó su carrera en las tablas antes de convertirse en profesional a la edad de nueve años. A la edad de 17 años, audicionó para varios teatros y se ganó un lugar y trabajó para Elijah Kazan, Joseph Lucy u Orson Welles.

Es el último en venir a Hollywood para filmar la adaptación.En el corazón de la oscuridad Para RKO, debe filmarse con una cámara subjetiva. El proyecto no ha pasado la etapa de preproducción y Lloyd dejará Dream Factory para la próxima producción de Orson Welles: Citizen Kane. Lo lamentará por el resto de su vida.

Lloyd regresó más tarde a Hollywood para rodar con Alfred Hitchcock (La Cinque Cologne, La Maison al Doctor Edwards), Jean Renoir (El hombre del sur), Richard Brooks (La maravilla de Túnez), Anthony Mann (El libro negro) o Jax. Turner (La flecha y la antorcha).

En ese momento, estaba inventando a Joseph Lucy para la nueva versión estadounidense de M Le Maddit y trabajando con Charlie Chaplin en The Fires of the Railroad.

Además, Norman Lloyd probará suerte en la producción convirtiéndose en asistente en Arc de Triumph de Louise Milestone. Posteriormente, una prueba producirá la serie de Alfred Hitchcock, seguida de La hora de Alfred Hitchcock y varias películas para televisión de 1971 a 1978, algunas de las cuales él dirigirá.

Cerrará este capítulo de su vida financiando la adaptación de cuentos escritos por Roald Dahl, Extraño, diferente.

Lodi ha estado activo durante muchos años, filmando en el círculo de poetas desaparecidos de Peter Weir o en Time of Innocence de Martin Scorsese. Más recientemente, estuvo en el elenco de Crazy Amy y estaba a punto de aparecer en la serie. mi, La historia de la primera tripulación totalmente africana en un avión comercial. En 2018, a la edad de 104 años, se convirtió en el adolescente del cine.

