Nobles y ex jefes de estado piden la suspensión de la patente de la vacuna

El texto propone una exención temporal de ciertas obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio para que cualquier país pueda producir vacunas sin tener que preocuparse por las patentes.









Los premios Nobel y exjefes de estado están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se una a un plan para aumentar temporalmente las patentes. Vacunas contra el gobierno 19, Jueves 15 de abril. Tal suspensión “Un paso importante y necesario para acabar con la epidemia”, Evaluar 170 o más firmas en la carta abierta, incluido el ex presidente francés Fran ச ois Hollande, el ex presidente británico Gordon Brown y la ex presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

“Nos alientan los informes de que su administración está considerando suspender los derechos de propiedad intelectual de la OMC durante las epidemias, como proponen Sudáfrica y la India”., Según una carta firmada por varios premios Nobel Mohammed Yunus (Paz), Joseph Stiglitz (Economía) y Fran ச ois Barre-Sinoussi (Medicina). El texto, presentado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 2 de octubre por Sudáfrica e India, propone una exención temporal de ciertas obligaciones derivadas del Acuerdo de Aspectos Relacionados con el Comercio (Viajes) sobre propiedad intelectual para que cualquier país pueda producir vacunas sin preocupación. Patentes.