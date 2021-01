No, un archivo titulado “Argentina hace esto” no “pirateará” su teléfono.

Concéntrate en este mensaje que se ha transferido a WhatsApp. – Captura de pantalla de WhatsApp



Un mensaje que circula por WhatsApp llama a los internautas a estar atentos en un archivo titulado “Argentina sí” que podría piratear teléfonos.

Este mensaje es falso.

Esta solicitud de verificación fue enviada por un lector.

Concéntrate en difundir este mensaje Compartir. Esto alerta al usuario de la aplicación del próximo envío.

Vídeo “Los

Argentina Realmente “.” No abrir [ce fichier] No lo mires, piratea tu teléfono en diez segundos y no puedes detenerlo bajo ninguna circunstancia ”, dice este mensaje viral *.

A continuación, se anima a los destinatarios del mensaje a “enviar información”. [leur] Familia y [leurs] Amigos. Según el contenido de esta noticia anónima, el canal de noticias CNN también habría informado del peligro.

No hay tal archivo en circulación. – Captura de pantalla de WhatsApp

Falso

No hay ningún archivo malicioso en circulación llamado “Argentina hace esto”. En España, donde se difunden noticias similares, la policía Han advertido Este texto se llama “inválido”.

Claudio Caraciolo, jefe de ciberseguridad de Eleven Baths, es la división de ciberseguridad del operador telefónico Telefónica Movistar. Mencionado “Diez segundos de Seguero a nuestros compañeros argentinos [d’ouverture] No tiene sentido “porque” si una aplicación compromete automáticamente el teléfono, actuará de inmediato “.

Negación de CNN

CNN también negó que se haya asignado un objeto a este archivo. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Extenso Portavoz del canal en el sitio estadounidense Snoops. Ninguno de los sitios de CNN con esta noticia. “

Esta no es la primera vez que se difunden mensajes de advertencia de que un teléfono podría ser pirateado en diez segundos. Noticias similares ya han circulado en enero y 2018 Recuerdale Autenticadores españoles en Malida.

WhatsApp advierte contra estos mensajes fraudulentos. Si “el contenido del mensaje incluye señales que indiquen el envío del mensaje”, como aquí, se debe tomar conciencia adicional. Para evitar infracciones de seguridad, es importante mantener su teléfono actualizado constantemente.

Desde abril, WhatsApp Controla el número de transferencias Mensajes virales, lucha contra el envenenamiento.

* Esta solicitud de verificación fue enviada por un lector.