“No tenemos nada contra Biden”: AMLO confirma que no reconocerá al presidente electo de Estados Unidos por ahora

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Reconociendo que actualmente no reconoce a quienes son electos presidente de los Estados Unidos. Joe Biden.

“Me gustaría informar al pueblo de México que la posición del gobierno que represento en relación a la elección estadounidense es que los funcionarios estadounidenses responsables del proceso electoral tendrán que esperar para decidir quién ganará la presidencia”, explicó.

En su conferencia de prensa matutina, el jefe del poder ejecutivo prometió no interferir con el “respeto”.

“No podemos actuar de manera irresponsable. No es solo una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. “La paz es respetar los derechos de los demás”.

“No podemos interferir en la política de otros países. Debemos respetar las decisiones de la gente. Los gobiernos extranjeros toman decisiones que no significan que estemos en contra o a favor de nadie”, concluyó.

Habló en apoyo de la Alianza de Estados Unidos, pero dijo que mantener cierta independencia no era la respuesta.

“Estaban acostumbrados a faltar al respeto a la Constitución, Tienen opinión sobre todo cuando tenemos que actuar con respeto. Queremos que no haya injerencias extranjeras en nuestros asuntos. México es un país independiente y soberano. No estamos a favor de ningún partido, tenemos una buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump porque tenemos una relación respetuosa, no intervencionista y no tenemos ninguna diferencia con el candidato demócrata Sr. Biden. Conocí, hace unos años, no teníamos nada en contra de los que fueron electos presidente, ahora no tenemos nada en contra de un candidato, los demócratas ”.

El mandatario recordó el caso de Bolivia, un año después de que la situación era “muy grave” y ahora Louis Ars fue inaugurado por el proceso electoral, y lo felicitó.

López Obrador lo recordó en 2006 Presidente Zapatero Felipe Calderón fue recibido en México desde España, a pesar de los procesos legales y los recursos que se están desarrollando.

El presidente justificó su decisión leyendo un artículo de la constitución que rige la política exterior de México. Prometió intercambiar ideas Marcelo Eppard sobre el reconocimiento de Fiden Y decidió utilizar a su maestro como presidente para esperar.

El artículo 89 de la Constitución de México, En particular, en el artículo 10, una de las facultades y deberes del Presidente es “orientar la política exterior y celebrar los acuerdos internacionales, así como suspender, condenar, suspender, enmendar, revisar, revocar las reservas y hacer avisos explicativos de las mismas. , Sometiéndolos al Senado para su aprobación ”.

De manera similar, al perseguir tal política, AMLO señaló “El ejecutivo se adherirá a los siguientes principios éticos: el derecho del pueblo a la autodeterminación; la no injerencia; la resolución pacífica de conflictos; la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la promoción del respeto, la seguridad y los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Luego de leerlo frente a los medios, el presidente mexicano reiteró su posición: “No dice que el presidente deba interferir en los asuntos de otros países y declararse juez electoral en asuntos que sólo conciernen a los pueblos y gobiernos de otros países”.

“Si no respetamos las decisiones de otras personas, qué pasará si nos ponemos manos a la obra, porque ellos quieren hacer lo mismo con nosotros. Debe admitir que el presidente Trump nunca tomó una decisión sin consultarnos. Él siempre nos respeta, y debemos actuar sabiamente por la gente de nuestro país allí. Son tres P: equilibrio, paciencia y sabiduría ”, concluyó AMLO.

