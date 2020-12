Foto, Kevin solo en casa

Ver “Kevin at Home Alone” en casa durante la Navidad se está convirtiendo poco a poco en una tradición en Polonia. Sin embargo, Chris Columbus, que cumplió 30 años este año, no podría haber imaginado unas vacaciones sin comedia en otros países. Checo o español.

Ni Estados Unidos ni la patria de Kevin asociaron estrechamente esta película con la Navidad. “Para algunos, la casa de Kevin es solo una tradición, pero no creo que sea la película navideña más popular en estos días”, dice Nick de Virginia Beach. “+ Esta es una gran vida + una película que mi familia y yo hemos visto durante años. Creo que sigue siendo muy popular”, añade. Según él, las películas navideñas más vistas en Estados Unidos hoy en día son “Elf”, “Christmas Gift”, “Love It” y “It’s a Wonderful Life”.

Harry, un británico que ha vivido en Varsovia durante muchos años, dice que no le sorprende la popularidad de “Home Alone” en Polonia. Sin embargo, agrega que esta no es una posición de culto en su tierra natal. “Hay dos películas tradicionales alrededor de la Navidad en el Reino Unido + Sounds of Music + y + Snowman +. Ambas están en la televisión todas las Navidades, solo en vacaciones”, explica.

Tom, de Londres, por su parte, recuerda que la parte más importante de las vacaciones fue el discurso de la reina Isabel II. “Luego ves una película popular, generalmente una película familiar. Pero esta no es una película específica todos los años. + También hay episodios especiales de grandes series como” Dr. Who + “- agrega.

Sin embargo, “Kevin solo en casa” es uno de los principales puntos de revisión durante la Navidad en la República Checa. Este año, en Nochebuena, saldrá al aire en uno de los centros comerciales de todo el país. El programa ha parecido un poco desenfocado en episodios recientes de la coproducción checoslovaco-alemana “Tracy Orszewski dila Sinduchek” desde 1973.

En Alemania, una película sobre las aventuras de un niño de ocho años también se considera un culto. “+ Solo en casa Kevin + se ha transmitido en Chat1TV cada Navidad durante muchos años, por lo que se ha convertido en parte de la tradición navideña de muchas familias”, informa el sitio web diario Oxburger Alzheimer’s cuando la estación no lo incluyó en el programa En 2013, los espectadores se sintieron decepcionados.

Sin embargo, en una entrevista con BAP, Sternstein sostiene que ver películas en la televisión no es una práctica común en la familia. “La gente va a la iglesia, cenan, luego se sientan juntos y hablan, cantan, comen galletas en casa. Los niños juegan con juguetes que les da Santa”, dice. Sin embargo, el día de Año Nuevo en Alemania, se ve la tradicional “Cena para uno”, una pintura británica de 18 minutos grabada en 1963. Es muy popular entre otros. En Suecia, Dinamarca y Noruega.