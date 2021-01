No puedo esperar a morir: próxima fecha de lanzamiento en Francia de James Bond – Cinemablund

La sucursal francesa de Universal está esperando la fecha de lanzamiento en francés de Morir: 6 de octubre de 2021.

Como nosotros Lo anunciaste El viernes pasado, Dying Can Wait, la vigésimo quinta aventura del agente 007 se pospuso nuevamente. El miércoles 6 de octubre de 2021, Universal France anunció la fecha de estreno en Francia de la película de Gary Joji Fukunaka. Como recordatorio, justo antes de la epidemia de Govt-19, la película estaba programada para llegar a los cines el 8 de abril de 2020. Así que esperé año y medio para que los fans asistieran al último trabajo de Daniel Craig.

007 Spider fue la última película de la saga que lució Craig, pero esta última volvió a la entrega final, justificando su elección de la siguiente manera: “Si me hubiera ido después de Spectre, habría habido algo muy dentro de mí que me habría hecho pensar: “Sólo si hubiera hecho una cosa más”. Todavía tengo una especie de idea secreta de todo el asunto en mi cabeza, hasta dónde quiero llegar. Specter no me permitió hacer eso. Pero me hace pensar eso. “Puedo esperar a morir como la quinta y última encarnación del comediante británico James Bond.

Universal Pictures Francia Daniel Craig y Lashana Lynch



En la película especial, James Bond deja el Servicio Secreto y tiene días felices con Madeleine Swann (Lea Cedex) en Jamaica. Pero su silencio es efímero, ya que su viejo amigo Felix Leider (Jeffrey Wright) acude en su ayuda: pide salvar a un científico secuestrado. Pero resulta que esta misión es mucho más peligrosa de lo esperado, y el propio 007 tiene poderosas armas técnicas en el fondo de un misterioso enemigo.

Daniel Craig volverá a enfrentarse a Christoph Waltz, pero también a Rami Malek, quien interpreta al villano Lutzifer Safin. Lashana Lynch, Léa SeydouxTambién protagonizada por Ana de Armas, Ralph Fiennes, Naomi Harris y Ben Visa.