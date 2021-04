No mires Netflix: Adam McKay sorprende a Leonardo DiCaprio al aceptar el papel

Esperado en Netflix a fines de 2021, “Don’t Look” de Adam McKay reúne a un elenco muy valioso. Entre las estrellas que dijeron que sí, el público ve a Leonardo DiCaprio al frente, lo que sorprendió especialmente al director.

Es una de las películas más esperadas de 2021, y Netflix sin duda apostará mucho por ella. La nueva comedia sátira de Adam McCoy Don’t Look Up sigue a dos astrónomos torpes que siguen a un astrónomo. Reparto: Todo Hollywood: Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothy Solomon, Chris Evans, Jonah Hill, Cate Blanchett, Himesh Patel, el jugador francés Tomar Sisley y Haryana Grande. Un bello montaje protagonizado por Leonardo DiCaprio.

El actor, quien es conocido por ser seleccionado en sus elecciones de carrera, sorprendió al escritor y director al no esperar una respuesta positiva: “Obviamente creo que DiCaprio es un hombre talentoso y maravilloso., Presenta Adam McKay Podcast feliz triste lío. Me gusta su trabajo sobre los problemas que enfrenta la humanidad y el desastre climático. Si pudiera trabajar con Martin Scorsese, pensé que no tenía forma de hacer la película., voy a hacer. Podría ser el asistente de Martin Scorsese en un set, entonces, ¿por qué trabajaría él conmigo?“

En el resto de la entrevista, el autor explica que al ganador del Oscar por El renacido le encantó tanto el guión. Luego de varios meses de discusión y una ruptura aislada, el actor accedió en cuanto estuvo listo para comenzar el rodaje. “Yo no lo podía creer, El Insiste. Sorprendentemente, es fantástico en la película. Está mucho mejor.“

Adam McKay no falló. Después de que se completó el rodaje, Leonardo DiCaprio se unió a la producción del nuevo Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, actualmente programado para filmarse y Apple TV + en 2022. No mires arribaNo se ha publicado una fecha oficial de estreno, pero se espera que Netflix lance la película en noviembre o diciembre. tiempo correcto Por los Oscar.