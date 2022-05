«No me sorprende la cálida reacción de Occidente ante la muerte de Shirin Abu Agle. Pero me entristece».

Jóvenes palestinos simulan un funeral el 17 de mayo de 2022 en Gaza en memoria del periodista Shreen Abu Agle. Mahmud Holmes / AFP

“Estaba en el Líbano cuando me enteré de la muerte de Shreen Abu Agle el miércoles 11 de mayo a través de publicaciones de amigos palestinos. Luego, su foto fue lanzada en un bucle. Este valiente y brillante periodista del canal Al-Jazeera murió repentinamente mientras informaba en Gene, bajo las balas del ocupante israelí, para mi sorpresa. La identificaron portando un chaleco antibalas estampado «Apurarse». No tengo ninguna duda de quién la mató. Esta noticia absorbió mis pensamientos y días.

En su funeral en Jerusalén el viernes 13 de mayo, regresé a El Cairo y me quedé pegado a mi televisor. Fue otro shock ver a las fuerzas de seguridad israelíes golpeando a los dolientes. ¡Qué feo! En Western Prithvi, Israel es considerado el único país democrático y moderno de la región, en comparación con lo que se dice que es la ausencia de la modernidad árabe. Pero la muerte de Shreen Abu Agle y el acto obsceno de la policía durante el funeral socavan esta opinión.

Me siento enojado, impotente y con un gran dolor. Como periodista, naturalmente me identifico con ella como otros amigos periodistas: trabajamos en una situación muy difícil donde es peligroso producir información libre. Shreen Abu Agle es periodista, a quien respeto y sigo. Nos acercó a Palestina ya una zona inaccesible para nosotros.

Las autoridades israelíes me prohibieron entrar en los territorios palestinos tras esconderme en un barco en el intento de Plotilla de romper el sitio de Gaza en 2011: me arrestaron, tuve que firmar un papel y entrar ilegalmente. Con pasaporte árabe es difícil viajar a territorios por razones logísticas y de seguridad: esta es una de las consecuencias de la ocupación.

La marginación de la causa palestina entre los árabes es una falacia. Pero la conmoción provocada en la región por hechos graves como la muerte de Shirin demuestra que esta musiquita suena. En Egipto, su funeral se celebró con gran esplendor. La causa palestina es central y vincula nuestras reglas. Esta pregunta quedó establecida en nuestro compromiso y en nuestro pensamiento político para muchos jóvenes de mi generación.

Como periodista, la segunda intifada en 2000 me enseñó qué es la información y cómo puede servir a quienes están en el poder. Hoy, sigo escribiendo sobre temas palestinos, y hay muchos intentos de hacer que este tema sea visible, invisible en Egipto o en otros lugares. Las cálidas reacciones de Occidente ante la muerte de Shirin Abu Agle no me sorprendieron. Pero me entristece. Parece que la política de libertad más favorita en Europa o América del Norte ya no se calcula en ciertos contextos, como Israel y Palestina. ⁇