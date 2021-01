No compartir en 5G entre Free y Orange, Xavier le da a Niel su versión

naranja Anuncialo con fuerza y ​​ruido ayerNo se compartirán redes 5G con Free. Si el jugador histórico entrega su copia, Xavier Neil por su parte suena otra historia.

Todos tienen sus quejas. Si Orange considera que la estrategia de implementación de Free Network no es coherente con su propia estrategia y, por lo tanto, anuncia que ha terminado las discusiones, el jefe de la empresa rival da razones completamente diferentes.

Precisamente, Xavier Neal dejó claro ayer, frente al Colegio de Periodistas Económicos y Financieros, Ajef, que el asunto será más diferente en el proceso entre los dos competidores. ” Descubrimos que el ritmo de una empresa emprendedora como Iliad no podía ser como el de una gestión como Orange. “El explica.” Entonces no pudimos hacer eso. Ante nosotros estaba una sociedad que no se interrumpió y no progresó Por lo tanto, las negociaciones estancadas y el ritmo extremadamente lento fueron correctos en el proyecto de agrupar redes 5G para operadores.

Si no se detallan los detalles de las quejas de ambos operadores, las suposiciones están funcionando bien por parte de Orange. El vínculo entre la “diferencia en la estrategia de implementación” entre operadores y La crítica de Stefan Richard al uso de la banda de 700MHz por Free En realidad, fue hecho por muchos medios.