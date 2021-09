Newville y Hyundai pierden esperanzas de título

Teoría Newville ¿Ganará algún día el título del WRC? Muchas veces Bélgica estuvo muy cerca y se consolidó como cinco veces subcampeón del mundo. Evidentemente, este año tampoco será el caso.

Newville abordó el rally de la Acrópolis a 38 cuerpos detrás del líder Sebastian Ogier. El piloto de Hyundai, que terminó tercero esta temporada antes de recuperar la victoria en Ypres, necesitaba otra decisión sólida en Grecia para no quedarse atrás hasta las tres últimas rondas del año, pero estaba paralizado desde la salida y el problema de dirección que le creaba. él Recibe una penalización de cuatro minutos Y lo empujó hacia arriba de la carrera. Aunque se recuperó, terminó octavo cuando Ozier subió a un nuevo podio. 50 puntos por detrásSe tomarán 90 unidades.

“Esto está lejos del rally que queremos hacer, obviamente”., Rechaza a Neuville en el micrófono de DirtFish. “Un buen resumen es que al inicio del rally tuvimos un problema técnico y fue muy difícil intentar volver desde allí. Siendo uno de los primeros coches en la carretera no pude conseguir una buena velocidad, no teníamos tracción, fue difícil conseguir buenos tiempos de vuelta, a pesar de que golpeé fuerte en la etapa de potencia, no obtuvimos el resultado que queríamos “.

“En general, los tres coches no parecen estar en buenas condiciones. Los Toyotas pudieron anotar un hat-trick incluso en la etapa de potencia. Parece que perdimos los dos campeonatos ante nosotros y los constructores. Así que no tenemos ninguna razón para estar feliz con cualquier cosa “.

Es cierto que Newville no pensó que hubiera suficiente rendimiento para hacerlo mejor que el cuarto, pero esos ocho puntos adicionales hubieran sido bienvenidos. Con RTBF, estaba decepcionado con el final de la temporada, mientras estaba con Elphin Evans y Kalle Rowanbere al cuello y al cuello: “La lucha por el título de subcampeón sería genial, pero terminar segundo o cuarto no cambiaría nada para mí. El objetivo debe ser volver a ganar, lo que nos dará más alegría”.

Mientras que otros pilotos de Hyundai terminaron segundo detrás de Ott Tänak en Grecia y cuarto detrás de Dani Sordo, el director del equipo Andrea Adamo no estaba en el lenguaje del árbol tan decepcionado como Neuville.

Cuando todavía tenemos problemas que resolver, significa que no tenemos derecho a ganar el campeonato mundial “., Adamo declara abiertamente a la RTBF. “Para ambos temas, se acabó. No es mi opinión. Matemáticas no estoy aquí para eso, tal vez, no en casa”.

Sin embargo, Newell y Hyundai intentarán volver a saltar durante el próximo rally en Finlandia a principios de octubre.