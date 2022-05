Néstor Girolami domina una turbulenta eliminatoria

Esta es la primera línea 100% Honda y 100% Argentina, que se estrenará el domingo en las calles de Pav. Néstor Girolami sorprendió a todos robándole el mejor tiempo a la nariz y barba de su amigo Esteban Guerrieri. Firmó su cuarto puesto polar en la moral sudamericana. En tercer lugar de esta calificación, vemos que el indestructible Yvan Muller (Lynk & Co) no se conformó con su ritmo desde el inicio del día, totalmente satisfecho a estas alturas teniendo en cuenta las dificultades para adelantar en la ciudad alsaciana de pista. El cuarto en esta sesión fue Nathan Berthan (Audi Sports) que estaba al borde de la desesperación al final de los entrenamientos libres. Audi sabía que el piloto tenía potencial para mejorar su tiempo de vuelta, y este lugar en el Q3 debería devolverle la confianza. Ma Qin Hua, la agradable sorpresa de la última parte de la ronda de clasificación, el campeón de TCR China 2021, defenderá con valentía sus posibilidades en dos carreras del domingo.

La primera ronda de clasificación de la temporada no estuvo exenta de incidentes y giros. Entre las víctimas destacaba Thed Bejork. Suecia se desvió violentamente de la pista tras cometer un error de recorrido en la última vuelta del circuito. Lynk & Co 03 de Nordic estaba en una posición muy sutil en ese momento, y fue un milagro que sus compañeros de equipo Santiago Urutia y Ma Qin Hua no lo golpearan de frente.

El uruguayo que dirigió los entrenamientos libres no logró clasificarse para la última parte de la sesión. Saldrá séptimo en la carrera principal detrás de Yan Erlacher, que tuvo una sesión muy turbulenta. El ganador de dobles de la Copa del Mundo (2020 y 2021) realmente cometió un error en la Q1 al nivel de la estatua de Fox. ¡Su Link & Co 03 se estrelló contra una pared de neumáticos, lo que redujo la velocidad de su piloto a más de 10G! Increíblemente, el alsaciano pudo completar la ronda clasificatoria. Pero en los últimos momentos de la Q2, Nathanaël Berthon le eliminó de la Q3. Sobre todo en la frustración y el descontento, los franceses tienen que azotar mañana para intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible. Hyundai tuvo una ronda clasificatoria compleja. Tanto Azcona (8º en la sesión) como Michelisz no lograron avanzar a la Q3. El húngaro puede sentirse cómodo marcando un gol en la Carrera 2 al terminar décimo en la Q2. Eric Cayrolle (Comtoyou Team Audi Sport) partirá desde el último lugar en las dos carreras convocadas para su propia carrera.

Ambas carreras del WTCR continuarán hasta la primera carrera mañana a la 1:10 p. m., con la segunda carrera a las 5:10 p. m.