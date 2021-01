Nápoles rinde homenaje a Maradona vistiendo la camiseta “Argentina”

Maradona – El ex equipo del Napoli vistió una camiseta que recuerda a Argentina, con rayas verticales azules y blancas, contra la Roma el domingo 29 de noviembre, en el primer partido de liga desde la muerte de su ex No. 10 Diego Maradona.

Como ocurre con todos los partidos de fin de semana en Italia, se guarda un minuto de silencio antes del saque inicial y se proyecta un retrato de Maradona en la enorme pantalla del Estadio de San Paulo, que muestra las siete hazañas del astro argentino entre 1984 y 1991.