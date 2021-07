Najib Mikati fue designado para formar el nuevo gobierno.

Najib Mikhti durante una conferencia de prensa el 26 de julio de 2021 en Beirut. Bilal Hussain / Abi

Su hoja de ruta es clara: lanzar reformas para expulsar al Líbano de la crisis socioeconómica sin precedentes. Najib Mikati, un hombre de negocios y ex primer ministro, fue juramentado por el presidente libanés Michael Awun el lunes 26 de julio para formar un nuevo gobierno.

Su designación viene después El desafío de Chad Hariri del 15 de julioNueve meses después, el Sr. En relación con la formación de un gobierno con él. Antes que él, Moustaba Adib, llamado así por la erupción en el puerto de Beirut En agosto de 2020, no logró formar gobierno debido a un punto muerto.

Señor. Después de reunirse con él, Najib Mikhadi dijo a los periodistas “Duro” Le toca a él. “Pero si no tengo las garantías externas que necesito (…), No considero “ Refirió esta responsabilidad a las potencias extranjeras en el expediente libanés. A diferencia de, “Necesito la confianza de la gente. (…) Solo, no puedo hacer milagros ”Continuó pidiendo la cooperación de todos los partidos políticos.

Durante una consulta parlamentaria presidida por el presidente Michael Aun, Mikadhi, de 65 años, se ganó el apoyo de 72 legisladores, mientras que 42 delegados evitaron nombrarlo. Señor. Sr. Hariri y su comité parlamentario. El nombramiento de Mikodi fue aprobado y recibió el apoyo del movimiento de Shaun, Hezbollah. En el sistema político libanés, el cargo de primer ministro debería estar a cargo de un musulmán sunita y la presidencia debería estar a cargo de un cristiano maronita.

El estancamiento político está tirando

Primero Hasan Diab dimite en agosto de 2020 A raíz de la masiva explosión en el puerto que dejó más de 200 muertos y devastados distritos de la capital, el estancamiento político tras el estancamiento político se ha prolongado, impidiendo que la comunidad internacional forme el gobierno que ha venido impulsando reformas destinadas a prohibirlo. Asistencia al Líbano.

Najib Mikati ya había encabezado dos cajas en 2005 Y 2011. Dijo que le gustaría proponer una lista de ministros dentro de un mes. Esto debe ser aceptado por los grandes inquilinos de la clase dominante, quienes, durante décadas, han sido acusados ​​de corrupción, incompetencia y grandes sectores de la población.

Sin embargo, puede llevar varios meses más formar un gobierno porque uno de los peores países del mundo desde 1850 ha estado en crisis por el Banco Mundial. “Nada garantiza que se cumplan los elementos necesarios para formar un gobierno”.Al-Akbar señaló a diario, citando desafíos relacionados con la distribución de posiciones y carteras.

Símbolo de la corrupción

Según la prensa Forbes, Najib Migadi se estima en $ 2.7 mil millones, o 3 2.3 mil millones. Es visto como un símbolo de una fuerza que ha sido acusada de ser una unidad en su país y un sobreviviente de un levantamiento popular sin precedentes a fines de 2019. En 2019, Sr. sospechoso de enriquecimiento ilegal. Mikati tiene poca reputación, incluso en su ciudad natal. De Trípoli (norte). El domingo por la noche, decenas de personas protestaron frente a su casa de Beirut, acusándolo de corrupción y solidaridad.

Pero los dirigentes del partido lo ven como un candidato unánime que hasta ahora ha sido un obstáculo para la formación de un gobierno creíble, capaz de bloquear el bloqueo y abrir importantes ayudas internacionales.

El Comunidad internacional, liderada por FranciaSe comprometió a apoyar miles de millones de dólares en ayuda condicional para establecer un gobierno que luche contra la corrupción. A pesar de que Amenazas permitidas por la UE Contra el liderazgo libanés, no se ha logrado ningún progreso.

En su rueda de prensa, Mikati prometió cumplir con un gabinete “Expectativas de la gente” Con la tarea principal “Implementar la iniciativa francesa” Presentado por Emmanuel Macron. Durante una visita al Líbano en septiembre de 2020, el presidente francés propuso un plan de reformas económicas a cambio de una importante ayuda internacional. Lunes por la noche, avísale a Paris « [prenait] Nota “ Nombramiento del Sr. Mikadi.

Líbano, gobernado durante casi un año por una administración interina nominada después de la explosión masiva y peligrosa que devastó el puerto de Beirut el 4 de agosto, enfrenta un colapso de la moneda, el brote de desempleo y el congelamiento de cuentas bancarias, la economía del país – uno de los más endeudado del mundo, su mayor nivel después de la guerra civil de 1975 a 1990. Estaba en crisis.

El 4 de agosto, Francia anunció una nueva conferencia internacional de ayuda en el Líbano. « Satisfacer las necesidades de los libaneses ”. Esto coincide con el primer aniversario de la catastrófica erupción en el puerto de Beirut, a la que se atribuyó la negligencia de las autoridades.

