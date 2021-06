Nagui posa con su esposa y es abordado en las redes sociales (foto)

Nakui, vegetariano y millonario, monta un Tesla, defendiendo la causa animal y la agricultura sostenible siempre que puede en la televisión o en sus redes sociales. El anfitrión está involucrado, pero aparentemente se permite algunas desviaciones. Como un viaje de ida y vuelta París-Múnich En el avión para asistir a la competencia de Blues.

Una buena ¿Es eso correcto?

Por su cuenta Instagram, Compartió con orgullo una selfie con él y su esposa en el campo alemán. Nagui, que ya ha sido criticado por su voz moral, ha atraído la ira de sus fanáticos y de otros que no han logrado resaltar esta diferencia, alguien que ya se ha preguntado en contra del lanzamiento de globos.

“Ir Salto Un viaje de ida y vuelta en avión … Para alguien con talento ecológico, eso me suena bien. Reír…“, Vincent no dejó de empezar, en el comentario de la foto del presentador. “En cada programa, hablas de ecología, haces un seguimiento Como el carbono...“, Subraya el fan decepcionado. “No te preocupes, definitivamente plantará tres árboles por su buena conciencia verde “, Paradójicamente Otro.

¿Celos?

Después de todo, Nakui puede contar con sus fans para que lo apoyen. ¡Ven y únete a nosotros! “Puedes ser ecológico, no puedes ser sectario, ¿verdad? No es ¿Tomaron el avión, el tren, la scooter y sus valores ambientales? ¡Ser!“, Dijo un usuario para calmar la discusión. Otros lo critican como “celos” mientras insisten en que no hay evidencia de que Nagui no subiera al tren …