¡Muy celoso de este candidato que conoció a esta estrella internacional!

Desde que comenzó a trabajar en televisión o radio, Nakui siempre ha podido desempeñarse mejor. De hecho, tiene libre control sobre sus invitados porque produce sus propios programas. Al parecer, entre bastidores, podemos imaginarlo teniendo momentos de sospecha o tensión. En el aire, sin embargo, no permitió que nada mostrara sus emociones negativas. Se da prioridad a la calidad del proyecto. Así que habla con sus candidatos y no duda en burlarse de ellos un poco. Excepto, Nota La primera persona que siempre te cuenta sobre ciertos eventos de la historia. Todos quieren ocupar su lugar. Recordamos mientras ya existe Se cruzó en su camino Quién mostró una foto de época. Pero esta vez, no encontrará ningún argumento para jurar. ¡Lo peor es que pasará de estar enojado a celoso en el momento del registro!

Nagui es un hombre decidido. Ya sea por motivos animales o por contexto, a veces desliza mensajes pesados ​​de manera significativa en sus intervenciones. A veces, esto puede molestar un poco a la audiencia. Pero la mayoría de la gente se toma muy en serio sus consejos. Este entusiasta de la música obtuvo el mayor Arrastrarse. Siempre original Nota El dúo producido en el plató sabe que estos son los mejores momentos de la televisión francesa. Pero cuando Anook fue a contarle su historia, ¡le hubiera encantado haber sido un ratoncito para asistir a la reunión!

Una velada inolvidable

Mientras entrenaba en el Museo Rodin, Anook nunca olvidará el regalo que le dio su manager. “Me dijo: ‘Alguien quiere venir, ¿tienes tiempo? Porque aún no estás familiarizado con el trabajo de Rodin. Voy a enseñarle, ¿quieres aprovecharlo?’ Aunque todavía no conoce la identidad de este misterioso hombre, como verdadera profesional, decide ir allí. Allí, no tenía palabras para resumir lo que sentía. Años después, todavía no podía creer que entendiera esta canción. Asentado, Nakui es genial … y Nota ¡Incluso!

“Hola, hola, soy Brad”. Brad Pitt. Al mencionar este nombre, el sueño de Anook está destinado a vivir. Admirado por toda una generación de fanáticos, su actuación como actor no es realmente común. Sin embargo, en la vida, el hombre no es un gran cabeza y está ansioso por aprender de los demás. “Él Llegó a cerrar, durante una hora, una hora y media, caminamos por el museo. Tenemos siete años. Fue muy divertido. (2) Es muy bueno, además es aficionado a la escultura, por eso le gustó mucho ” En general நாகுய் Nunca le molesta el humor, pero esta vez agradecerá al candidato por compartirlo con él.