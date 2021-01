Mundial de balonmano: Qatar rompe el sueño de Argentina de cuartos

Qatar rompió el sueño de Argentina de avanzar a los cuartos de final de una Copa del Mundo de balonmano por primera vez al ganar después de un suspenso de 26-25 el lunes para terminar la mesa final en El Cairo.

En la última fase de clasificación, Qatar se enfrentará a Suecia el miércoles, mientras que en dos cuartos, España, Noruega y Francia, se enfrentarán a Hungría. En esta Copa del Mundo, que es a puerta cerrada, Egipto, que perdió ante el público, desafiará un poco antes a los campeones defensores Dinamarca.

Qatar, casi eliminado tras derrotas ante Croacia y Dinamarca, cambió el partido y la clasificación del Grupo II para hacerse con el último billete a costa de Argentina y Croacia. Un posible escenario con el sorprendente revés de los croatas (23-19) ante Argentina el viernes, que supuso la dimisión del técnico croata Lino Server.

Con Argentina liderando el camino en el período final con lágrimas en los ojos después del pitido final, los croatas agradecieron a Dinamarca por ganar. Pero sin el todavía enfermo Michael Hanson, los campeones del mundo habrían hecho el trabajo corto de los subcampeones de Europa (38-26).

Johan Hansen y Dinamarca vencieron a Croacia en un partido decisivo del Grupo II de la Copa del Mundo el 25 de enero de 2021 en El Cairo (POOL / AFP – MOHAMED ABD EL GHANY)

Esta es una derrota para Croacia, que no ha terminado octava desde 2001. Pero para toda la ex Yugoslavia: Serbia no se clasificó para Egipto, donde Macedonia jugó contra Stuos y fue expulsada después de que Eslovenia fuera expulsada el domingo del país anfitrión.

Qatar, entrenado por el español Valero Rivera, terminó entre los 8 primeros por tercera vez en 4 ediciones. En casa en 2015, llegó a la final contra Francia.

En el Grupo I, Hungría, ya clasificada, quería enfrentarse a los Blues más que a Noruega en cuartos de final antes de una semifinal ante Dinamarca: ni el mediocampista Matt Lekai, ni el líder Benz Panhidi, ni el extremo Pedro Rodr ஸ் guez, que ganó el partido ante España ( 36-28) y termina la ronda principal invicto.

Plano final de la etapa en El Cairo (hora francesa):

miércoles

Cuartos de final

(17.30 h) Dinamarca – Egipto (Estadio Internacional)

(20:30 horas) España – Noruega (Nueva Capital)

(20:30 horas) Francia – Hungría (6 de octubre)

(8:30 pm) Suecia – Qatar (Estadio Internacional)

viernes

Semifinal (Estadio Internacional)

(17.30 h) España o Noruega – Dinamarca o Egipto

(8:30 pm) Francia o Hungría – Suecia o Qatar

domingo

(2:30 pm) Partido por el 3er lugar

(Estadio Internacional)

(5:30 pm) Final (Estadio Internacional)