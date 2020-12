Mujer sorprendió a empleado de Drive-through ‘atacado’ por cliente

NOS.El cliente enojado le tiró la bebida al conductor del auto,a través de De un restaurante de comida rápida en las afueras de Atlanta Estados UnidosAl parecer, porque no le gusta la nieve.

Feroz SyedQuien estaba esperando su pedido detrás del hombre, ni siquiera quería creer lo que veía ahora.

Cuando se acercó a la empleada, notó que estaba empapada y llorando en estado de shock. Además, para empeorar las cosas, la mujer estaba embarazada.

Provocado por el comportamiento humano, Feroz $ 20 (aproximadamente 16,32 euros) Brianna Y se ofreció a contactar a las autoridades para denunciar el caso.

A pesar de esto, Feroz Todavía me enojé. Escribió una publicación FacebookAl contar lo sucedido, junto con un amigo suyo, tuvo una idea: organizar una recaudación de fondos para Brianna.

Empezaron a llegar donaciones, y en pocos días, Feroz Pude recaudar $ 1.700, que son como 1.386 euros.

Más tarde, se puso en contacto con el gerente. Brianna Y sorprendió a la joven con el dinero.

A CNN, El empleado del restaurante admitió no hablar con un gesto Feroz. “Ella me dio el sobre [com o dinheiro] No pude decir nada. Seguí llorando. No esperaba nada ”, dijo la joven.

Ya Feroz Le dijo a la publicación estadounidense que quería aparecer Brianna “No todos los hombres dan miedo” y “Pon una sonrisa en tu rostro”.

