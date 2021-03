Muerte de Patrick DuPont, bailarín estrella “ordinario” y “talento infame”

Patrick DuPont en “El lago de los cisnes” bailado por Vladimir Burmeister en la Ópera Garnier de 1992 en París. Bertrand Quay / AFP

Tan pronto como llegó el anuncio Muerte de Patrick DuPont, el principal bailarín de la ópera nacional de París, Las declaraciones espontáneas de la nueva generación de intérpretes de la compañía parisina, muy conmovedoras. “Gracias por brillar tan intensamente”Hugo Merchant grita en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos con los que bailaste y a los jóvenes bailarines”, Escribe Matthias Heman. “Una leyenda”, Leonor Pauloc enfatiza brevemente la luz de esta muestra de arte, mientras da testimonio de su pasión al anunciar el Mary-Agnes Gillette “Lloro mi querido Patrick”. “Cuando fui nombrado director de ópera en 1990, me uní al Corps de Ballet. Cogió el teléfono. Tengo 14 años de edad. Me impresionó mucho conocerlo porque es mi ídolo. Me apoyó. Es una persona sabrosa. Me enseñó que todo es posible tanto en la danza como en la vida. ”

Este ramo de homenaje profundo ilustrado con impresionantes fotos de archivo y videos rinde homenaje a una personalidad magnética y fuerte que es mundialmente famosa y cuyo talento todavía quema los espíritus. Patrick DuPont murió el viernes 5 de marzo “Enfermedad del rayo” Según los que le rodean, tiene 61 años. “Le dio mucho sentido al baile, La directora de danza Brigitte Lefebvre comentó sobre la Ópera de París de 1995 a 2014. Era normal, ardiente, hambriento de todo. Estaba jugando con técnica, que no todo el mundo puede hacer. “

“Esta es la última vez que se levantó la multitud”

Este don, Patrick DuPont, nació en París el 14 de marzo de 1959 y está esculpido con Max Bosoni (1917-2003), quien lo acompañará durante toda su vida. A los 10 años se incorporó a la Escuela de Danza Opera, dirigida por Claude Bessie, desde 1972. “Ella esta bien. Ella dice, muy conmovida. Esta fue la última persona en levantar a la multitud. Tenía una excelente calidad de salto. A menudo bailaba y hacía feliz a la audiencia. Pronto, se unió al Opera Ballet Corps en 1975. Un año después, ganó la medalla de oro en el Concurso Internacional de Varna (Bulgaria): fue el primer francés en recibir este premio, y luego allanó el camino para sus compañeros. .

Fue ascendida a bailarina principal en 1979 y fue nombrada estrella Wasla, En 1980, John Numier bailó alrededor de la imagen de Nijinsky. Hasta 1987, cuando dejó la compañía por primera vez, Patrick DuPont continuó realizando ballet clásico. (El lago de los cisnes, Don Quijote2) También firmó varias piezas con Maurice Bezard, Roland Pettit o Heinz Sforley. Ha multiplicado las colaboraciones de alto nivel con los coreógrafos estadounidenses Alvin Ailey, Robert Wilson y Alvin Nicholas.

