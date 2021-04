Muerte de Ali Yahya Aptenner, abogado e incansable activista de derechos humanos

Ali Yahya Abdennoor, presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, en Gerald, 10 de junio de 2014.) FAROUK BATICHE / AFP

El activista de derechos humanos Ali Yahya Abdennoor falleció el domingo 25 de abril, tres meses después de cumplir 100 años en su casa de Argel. De la formación de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) al apoyo público HirakEl abogado habría estado involucrado en todas las luchas por la libertad y la ciudadanía. Argelia.

Nacido el 18 de enero de 1921 en Ad Yahya, Kapilia, Ali Yahya Abdennoor fue profesor como su padre y trabajó por primera vez en DC Osho después de recibir su certificado de enseñanza media. En 1943, fue movilizado y enviado a Marruecos para recibir entrenamiento en vehículos blindados. Luchó especialmente en la Batalla de Bulge, tiempo durante el cual sufrió una lesión en la columna. Decorado con una cruz de guerra, descubrió la masacre de Ali Yahya Abdennoor el 8 de mayo de 1945, que afectó especialmente a Setif, Guillaume y Gerrata.

Para muchos de su generación, fue un momento de decadencia. “Esta tragedia nos ha abierto los ojos a nuestra posición como pueblo dominado y humillado”., Resumirá más adelante. En el mismo año, se unió al Partido Popular Argelino (PPA), un partido independiente que se convirtió en el Movimiento por la Victoria de la Liberación Democrática (MDLT). Se excluye después de que los historiadores en 1949 la describieran como la “Crisis bereber” porque los militantes no estaban de acuerdo con la dirección del partido sobre la definición de una Argelia árabe y musulmana y la ubicación del elemento bereber.

De Hossain Ad Ahmed a Houri Boumadian

Al comienzo de la guerra de Argelia, en noviembre de 1954, fue profesor en Milliana. Se unió al Frente de Liberación Nacional (FLN) en 1955 y fue arrestado en enero de 1957 antes de la guerra de Argel. Fue detenido en campos antes de ser deportado de Argelia a Francia en noviembre de 1960, y partió hacia Túnez, donde se convirtió en secretario general de la Unión de Trabajadores de Argelia (UGDA).

Con la independencia de Argelia, en 1962, su curso fue caótico. Después de servir como vicepresidente de la Asamblea Legislativa de DC en 1962, antes de unirse al presidente Ahmed Ben Bella en 1964, se unió a la lucha liderada por Hossain Ad Ahmed, fundador del Partido Socialista Socialista de Primera Línea (FFS). Después del golpe, el coronel Houri Boumadian fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes el 19 de junio de 1965 y más tarde ministro de Agricultura y Reforma Agraria en 1966.

Ali Yahya Abdennoor dejó la política en 1967 y reanudó sus estudios jurídicos. Después de convertirse en abogado, fue arrestado en 1983 y encarcelado por sus actividades de protección de los derechos humanos. Este es el comienzo de una segunda vida. Cofundador de LADDH, promueve la cultura bereber y defiende a los comunistas o islamistas. Aunque signifique alienación, debido a esto último, algunos de sus compañeros de viaje.

Si el tributo fuera unánime hoy, Ali Yahya Abdennoor habría sido ampliamente insultado, incluso por parte de las autoridades. Una sección de la prensa argelina antiislámica o autoritaria lo asocia con el apodo“Abogado FIS” (Frente Islámico de Salvación) En la década negra de los noventa.

“En la encrucijada de todos los malentendidos”

« Desde octubre de 1988, mi posición sobre la promoción y protección de los derechos humanos me ha provocado un gran resentimiento, que he rechazado en muchos artículos periodísticos, incluida la depravación intelectual, la distorsión de los derechos humanos, la verdad y la esclavitud al poder. Me encontré en la encrucijada de todos los malentendidos que el odio, el insulto y la calumnia eran evidencia de “, Dijo en una entrevista en 2007.

Oponiéndose a la suspensión de la campaña electoral después de la primera vuelta, que se celebró el 26 de diciembre de 1991 y fue ganada en gran parte por el FIS, Ali Yahya Abdennoor fue uno de los ejes del tratado nacional firmado en Roma en 1995 por la oposición argelina. la comunidad de Sant Egidio en el catolicismo. Acusado por algunos “Traición”Respondió que la defensa de los derechos humanos y las libertades no podía ser una geometría diferente en ningún caso.

Lee esto tambien Se reanuda la persecución en Argelia contra militantes de Hirak

“Cuando se violan los derechos humanos, no trato de averiguar si la víctima es un demócrata o una persona islámica para llevarle ayuda y asistencia. No hay diferencias entre todas las víctimas de la opresión, se ven afectadas por el mismo coeficiente de humanidad porque los derechos humanos son ante todo divisiones políticas o ideológicas “., Dijo brevemente sobre la línea a la que se había adherido firmemente a lo largo de su vida.

Sorprendentemente, Ali Yahya Abdennoor apoyó públicamente a Hirak. Desde el inicio de este movimiento anti-pueblo que comenzó el 22 de febrero de 2019, instó a los militares a abrir un diálogo con los manifestantes.