Muere el famoso compañero de Tom Selleck en la serie Magnum

Tom Selleck está de luto. Roger E. Moseley, quien interpretó a Terry ‘DC’ Calvin en la serie de los 80, murió a la edad de 83 años. Según múltiples fuentes, el actor murió en un accidente automovilístico hace 3 días. La hija del actor ha confirmado esta triste noticia. Escribió en Facebook: «Nunca lloraremos a un hombre tan extraordinario. Hubiera odiado ver a la gente llorar por él. Es hora de celebrar el legado que dejó para todos nosotros. Te amo papá. Tú también me amabas. Mi corazón está apesadumbrado pero Soy fuerte. Mamá desde hace 60 años. Me estoy cuidando con amor, me has criado bien, ella está bien, descansa en paz”.

Su papel de Terry en la serie Magnum venía a menudo a rescatar al personaje principal, Tom Sullivan, en su helicóptero. Una oportunidad de volar rápidamente sobre Hawái y sacarlo repetidamente de situaciones incómodas.

roger e. Mosley también ha protagonizado varias series americanas de éxito. «El crucero divertido», «Walker, Texas Ranger», «Robocop», y muchos otros.

TMZ informa que el actor de 83 años estuvo en el Hospital Cedars-Sinai el domingo por la mañana rodeado de su familia y seres queridos.