“Muchas cosas no funcionan como antes”

Siete puntos obtenidos en dos Grandes Premios, que es un récord inusualmente bajo Mercedes, Que habría mordido el polvo en las rondas urbanas de Mónaco y Bakú. El equipo campeón del mundo perdió por un amplio margen en el Gran Premio de Azerbaiyán. Lewis Hamilton Se cree que después de la segunda salida se puede ganar antes de cometer el error de detener el primer turno. Mientras tanto, Botas Voltaire Fue un fin de semana aterrador, incapaz de sumar puntos, Mercedes lo está mirando Red Bull Racing Eleva su ventaja a 26 puntos Campeonato de arquitectos, Gracias por el exito Sergio Pérez.

En cuanto a Toto Wolf, la observación es vaga: las tropas de Brockley deben regresar a la misión y rectificar la situación rápidamente.

“Muchas cosas no están funcionando como lo han hecho en los últimos años”., Menciona el gerente estándar. “Funcionalmente, no somos tan buenos como podríamos ser. En la clasificación y las carreras, no pudimos encontrar el lugar adecuado para tener asientos individuales rápidos. Tengo mucho que mejorar. Queremos ponernos manos a la obra de inmediato para asegurarnos de podemos luchar por este campeonato. Ese hecho hay que tenerlo en cuenta “.

No ofrecemos un paquete competitivo a los pilotos. Totalmente lobo

En Mónaco, Hamilton experimentó una gran dificultad en cuanto a ritmo, mientras que Bodas se retiró tras un inusual error en boxes. Ahora que la frustración de Bakú se ha sumado a esta cifra, Wolf siente que tiene una tarea por delante que nunca antes había visto desde que se hizo cargo del equipo.

Cuando se le pregunta sobre las últimas semanas, Austria está de acuerdo. “Son duros” Puede recordar hasta el día de hoy. “Mirando a Voltaire, que no se desempeñó bien en Mónaco y firmó en una plataforma sólida, hizo una parada en boxes de 36 horas, que no es realmente un gran resultado en comparación con los estándares que tenemos. Arreglemoslo “, Enumera. “Luego, en todas las sesiones, el coche estaba casi en ninguna parte [à Bakou]. Obviamente, el tercer clasificado tenía razón. Pero no es aceptable que no nos pongamos en una situación de rendimiento después de arrancar el coche o parar en boxes. Perdemos segundos una y otra vez. “

En Campeonato de pilotos, Louis Hamilton y Max Verstappen Cada uno hizo retroceder a Bakú, quien sufrió una terrible decepción. Wolfe no ocultó mucha dificultad en digerir la plataforma voladora para dar dos vueltas al siete veces campeón del mundo.

“Obviamente, ambos estamos siendo destruidos”., Promete. “Según él, estaba tan cerca que de repente explotó. Tenemos que ser mejores, tenemos que hacernos mejores, tenemos que sacar lo mejor de lo que tenemos. Este fin de semana no le dimos a los pilotos un conjunto de carreras”. Estuvo lejos de ser una serie de carreras. Frustración. El final final es repugnante. En general, no respondió a las expectativas de todos nosotros y de todos nosotros: Louis, los ingenieros y todos en el equipo.