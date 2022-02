MotoGP Valentino Rossi sobre su equipo: “Es como cerrar el círculo, es bueno empezar esta nueva historia”

Valentino Rossi y sus hombres han cerrado el círculo, pero no solos, con presentaciones de equipos que ingresan a MotoGP esta temporada. Al mismo tiempo, el médico completó el ciclo y se complació en abrir otro. En un teatro ubicado en su castillo Toulia, el novio y ya corredor de autos a tiempo completo, con estos colores y estas estructuras, siempre será parte del gran premio de motos.

El Teatro Rossini de Besaro acogió una presentación del nuevo teatro Equipo de carreras Mooney VR46Una organización que dará el salto este año Moto GP Depende Luca Marini Y nuevo marco pescechi. El segmento Moto 2 motorizado también tendrá colores con dos galaxias Celestino Vití Y Nicolás AntonelliLuca Privio como director del equipo.

El acto comenzó con una breve presentación del organigrama de Carreras Mooney VR46 Indica ser el director de la academia. valentino rosie. su mano derecha உச்சியோ சலுசி Mientras tanto también ha hecho público gracias Ducati Por todo el apoyo que recibieron en la puesta a punto de la GP22 de Marini y la GP21 de Bezzecchi durante las pruebas en Sebang y Mandalay.

“Sabemos que MotoGP es una liga completamente diferente, es dura y espero que todo salga bien. Las motocicletas funcionan bien y Me gustaría agradecer a Ducati por su apoyo hacia nosotros.. Ambas bicicletas funcionan bien.“, dijo Uccio antes de despedir el micrófono valentino rosieFinalmente pudo asistir al evento de presentación de su grupo a pesar de la llegada inmediata de su hija.

Vail comenzó su breve discurso con una broma: Qué soy yo ? Como dijo Uccio, empezamos como un equipo de Moto3 y estamos muy emocionados de venir a MotoGP por primera vez este año. Parece que se está cerrando el círculo, es bueno comenzar esta nueva historia en MotoGP. Me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores y a nuestros ciclistas que harán todo lo posible para hacer lo que puedan. Conocimos a Mooney el invierno pasado y vinieron a Tavulia, a la granja, y aquí estamos. Las bicicletas son tan impresionantes.“.

los Equipo de carreras Mooney VR46 que contiene Pablo Nieto Dos hombres que crecieron en el dormitorio de la Academia VR46, como jefe de equipo y dos jóvenes pilotos para el primer intento en MotoGP, Luca Marini Y nuevo marco pescechi. El hermano menor de Valentino se enfrentará por segundo año consecutivo en la Clase Premier tras terminar 19º en 2021, y hará lo propio en la versión más moderna y avanzada del Desmosedic GB. Bezzecchi, por su parte, contará con la última evolución de la GP21 que pilotaron Pecco Bagnaia y Jack Miller el año pasado, que sigue siendo muy competitiva, como demuestran las pruebas de pretemporada.

“Creo que realmente podemos disfrutar este año, Este es un momento histórico y muy competitivo en MotoGP“, dijo Marini”.Todo el mundo lo está haciendo bien y casi todo el mundo ya tiene más o menos una moto oficial. Me gusta cuando hay tanta competencia, te motiva a trabajar en cada detalle, y este año, con este equipo, creo que podemos marcar la diferencia. Estoy muy feliz de trabajar con todas estas personas. Ducati quiere agradecerles el apoyo que nos han brindado y espero que nos divirtamos.. “

Para பெச்செச்சிEstar en MotoGP”Algo extraño sucedió porque el camino a MotoGP fue largo. Estoy tan contenta de haberlo hecho, algo que aún no he absorbido bien. Creo que esta será una buena temporada, tengo mucho que aprender como piloto, tengo que entender la moto… pero ya me he divertido mucho en las pruebas.“, prometió el recién llegado.

Ducati de Doctor se colocó debajo del dosel Equipo de carreras Mooney VR46 Una empresa especializada en pagos digitales debe apostar por una decoración en base gris con toques naranjas y amarillos para combinar los colores de la marca VR46 en Mooney y Amarillo Fluorescente. Además del patrocinador principal, hay dos nuevos patrocinadores: volarmeto, cuyo logo aparece en la popa. Recuerde que durante dos años Petronas fue patrocinador de SRT… y la marca mantener un registro Agregado a eso.